Mark Zuckerberg ha espresso una visione futuristica in cui gli occhiali intelligenti diventeranno comuni come gli smartphone, con ogni persona che ne possiederà un paio. Questo cambiamento sarà possibile grazie alle innovative funzionalità offerte da questi dispositivi, in particolare quelle legate all’intelligenza artificiale.

I Ray-Ban Meta Smart Glasses di Meta

Meta, la società guidata da Zuckerberg, ha già lanciato i Ray-Ban Meta Smart Glasses, che il CEO considera come un punto di partenza per il futuro degli occhiali intelligenti. In una recente intervista con Jensen Huang, CEO di NVIDIA, Zuckerberg ha affermato: “Penso che alla fine otterremo una serie di potenziali occhiali diversi, con fasce di prezzo diverse e vari livelli di tecnologia al loro interno”. Secondo il fondatore di Facebook, gli occhiali AI senza display, previsti a un costo di circa 300 dollari, potrebbero diventare un prodotto fondamentale, attirando decine di milioni di utenti che desiderano interagire con un’intelligenza artificiale altamente interattiva.

Durante il SIGGRAPH, Zuckerberg ha inoltre rivelato che Meta sta lavorando a una nuova generazione di occhiali intelligenti, progettati con un forte focus sul design e sulla moda. “L’obiettivo è stato limitare il form factor a qualcosa che abbia un bell’aspetto. Dopo di che, ci abbiamo messo dentro quanta più tecnologia possibile, con un occhio però al design”, ha dichiarato. Tuttavia, il CEO non ha fornito dettagli su quando questi nuovi modelli saranno disponibili nei negozi.

Il mercato degli occhiali intelligenti è in rapida evoluzione, e Meta sta cercando di posizionarsi come leader in questo settore emergente. La combinazione di eleganza e funzionalità potrebbe rivelarsi vincente, con gli occhiali intelligenti che si preparano a diventare accessori essenziali nella vita quotidiana. L’idea di avere a disposizione un assistente AI direttamente a portata di occhio rappresenta un passo significativo verso un futuro sempre più interconnesso e tecnologico.

Per un mondo sempre più interconnesso

Mentre gli utenti iniziano a familiarizzare con le capacità dei Ray-Ban Meta Smart Glasses, l’attesa per i modelli futuri cresce, alimentando l’interesse verso questa nuova frontiera della tecnologia. Con una visione ambiziosa e investimenti mirati, Zuckerberg punta a trasformare radicalmente il modo in cui interagiamo con il mondo digitale, rendendo gli occhiali intelligenti un must-have per le generazioni a venire.