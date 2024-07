Lo scorso anno Mercedes aveva provveduto ad effettuare un restyling della sua Mercedes GLS tramite un facelit molto leggero che aveva introdotto alcuni piccoli ritocchi al look, una miglioria della dotazione tecnologica e soprattutto un equipaggiamento ancora più completo, a quanto pare però la nota azienda automobilistica tedesca non è soddisfatta e sta lavorando ad un secondo restyling di questo suo SUV molto amato dagli utenti, questa nuova versione è stata intercettata su strada durante una sessione di test.

Normalmente Mercedes non era mai stata solita effettuare più di un restyling delle sue linee di vetture, a quanto pare però l’idea sta cambiando dal momento che l’azienda tedesca ha sposato una nuova politica legata alla elettrificazione delle sue vetture che è frenata da un mercato non propriamente convinto e dunque ha portato alla necessità delle varie case automobilistiche di allungare la vita media delle loro auto endotermiche in modo da mantenere stabile il proprio mercato.

Restyling in preparazione

Per quanto riguarda la Mercedes GLS, le foto spia mostrano chiaramente il SUV muoversi sulle strade del sud Europa, è ben evidente un camuffamento presente all’anteriore e al posteriore, le principali novità però riguardano appunto queste due aree soprattutto da un punto di vista del design, il quale frontalmente sarà rivisto con l’introduzione di un nuovo paraurti e un nuovo disegno per i fari.

Anche il posteriore vedrà una piccola rivoluzione dal punto di vista del design con delle modifiche al paraurti e delle nuove grafiche per quanto riguarda i gruppi ottici, in definitiva possiamo affermare che Mercedes sta adottando il linguaggio di design proprio dei suoi ultimi modelli, ovviamente non dovrebbero mancare anche nuove colorazioni e dei nuovi disegni per i cerchi in lega.

Le nuove foto spia non consentono una visione all’interno dell’abitacolo tuttavia ci si può aspettare un importante aggiornamento, soprattutto dal punto di vista della tecnologia presente a bordo e del infotainment.