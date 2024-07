Al giorno d’oggi l’intelligenza artificiale sta approdando letteralmente in ogni campo della vita lavorativa di tutti gli utenti, questa rivoluzione sta infatti cambiando radicalmente il mondo del lavoro dal momento che riesce a snellire i processi che normalmente richiederebbero l’attenzione umana e che magari non godono di un’importanza degna del tempo che sottraggono all’attenzione dell’uomo.

Molto presto, assisteremo ad un nuovo sviluppo dell’intelligenza artificiale in campo lavorativo, dal momento che la nota piattaforma di gestione di database di dati Airtable ha sviluppato un modello di LLM in grado di generare applicazioni senza nessun codice di partenza come base ma soltanto tramite un input testuale naturale.

Una piattaforma senza precedenti

Kelly O’Shaughnessy, responsabile del core product e product lead ha dichiarato: “Cobuilder è il modo più veloce per costruire applicazioni no-code, rendendo possibile creare app personalizzabili con il linguaggio naturale in pochi secondi. Abbinato alla vasta conoscenza degli LLM odierni su industrie, casi d’uso e concetti aziendali, Cobuilder aiuta chiunque a trasformare un’idea in realtà in pochi secondi e a trasformare i loro flussi di lavoro” ponendo il focus su come questa piattaforma potrebbe rivoluzionare il mondo dello sviluppo software e soprattutto cambiare il lavoro umano.

Ha continuato poi: “Questa combinazione di no-code e AI sblocca la capacità per i non esperti e i non sviluppatori di descrivere il flusso di lavoro di cui hanno bisogno in un linguaggio semplice, come se avessero una conversazione con uno sviluppatore, e poi Cobuilder aiuta a creare un’app con le migliori strutture di design e operative in pochi secondi.“.

Si tratta di un passo decisamente importante che sicuramente migliorerà notevolmente le interazioni all’interno delle aziende tra le varie parti coinvolte nello sviluppo delle applicazioni, poiché consentirà una migliore comunicazione tra coloro che si occupano di sviluppo software e coloro che invece non sono legati a questo mondo.