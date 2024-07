Con l’estate che entra nel vivo, ci attendono i weekend più critici per il traffico. Autostrade per l’Italia (ASPI) prevede che questo weekend segnerà l’inizio della fase più intensa delle partenze per le vacanze degli italiani. In particolare, tra oggi e domani si prevedono movimenti massicci dalle grandi città verso le principali direttrici che collegano il Nord alle località turistiche del Sud, come l’A1 Milano-Napoli, l’A14 Bologna-Taranto e l’A30 Caserta-Salerno.

Un lungo weekend di pauroso traffico

I giorni con i maggiori volumi di traffico saranno sabato 3 e sabato 10 agosto. Autostrade per l’Italia stima che nei primi due weekend di agosto, circa 28 milioni di italiani si metteranno in viaggio lungo la rete autostradale. Il traffico rimarrà intenso verso le località turistiche anche durante il weekend successivo al Ferragosto, mentre i rientri nelle città saranno più diluiti, concentrandosi negli ultimi tre fine settimana di agosto.

Per agevolare gli spostamenti in questo periodo critico, è già in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti a partire da oggi pomeriggio e per tutto il weekend. ASPI ha inoltre elaborato un piano di gestione della viabilità che include la rimozione dei cantieri più impattanti lungo i tratti autostradali principali, per evitare rallentamenti del traffico. Sono stati anche potenziati i presidi di uomini e mezzi in punti strategici per garantire interventi tempestivi in caso di necessità.

Un ulteriore supporto viene dalla nuova “Control Room” inaugurata a Roma. Questo Centro per il monitoraggio del Traffico, degli Impianti e delle Infrastrutture gestisce una rete complessa, sia per volumi di traffico che per le caratteristiche del territorio attraversato, inclusi numerosi ponti, viadotti e gallerie. Al suo interno, le immagini e le informazioni provenienti in tempo reale dalle nove direzioni di tronco dislocate lungo i 3.000 km della rete autostradale vengono raccolte e analizzate, fornendo una visione completa dei flussi di traffico.

La tecnologia che ci viene in soccorso

Grazie a software avanzati connessi con dispositivi sul campo che utilizzano intelligenza artificiale, droni e IoT (Internet of Things), il Centro garantisce un controllo capillare degli impianti, dai caselli alle telecamere, assicurando così una gestione efficiente e tempestiva della viabilità. Questo sforzo coordinato mira a minimizzare i disagi e a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli spostamenti durante i weekend estivi più affollati.