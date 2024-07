Esselunga si distingue tra tutti i negozi esistenti e i market non solo per la qualità dei suoi prodotti alimentari squisiti, ma anche per le interessantissime promozioni su una vastissima lista di articoli tech eccezionali. Le offerte di Esselunga sono qualcosa di estremamente straordinario ed includono prodotti di ogni tipologia possibile, anche quando si parla di device tech di ultima generazione ed appena lanciati sul mercato. Lo store non è solo un supermercato qualunque, ma un luogo che nasconde la magia della convenienza su una miriade di favolosi articoli.

Accedete al sito o all’app per scoprire tutte le promozioni. Tuttavia, fate molta attenzione a questo dettaglio: non tutti i prodotti del volantino sono ordinabili online, quindi talvolta sarà comunque necessario recarsi in negozio. Le offerte online sono comunque molto convenienti e riguardano spesso gli alimenti, cosa ottima se non si ha tempo di fare la spesa. Esselunga riesce a battere ogni competitor con i suoi prezzi straordinari, non ci credete? Scoprite tutti i prodotti tecnologici in sconto che vi permettono di portare a casa i prodotti più straordinari ai prezzi più bassi.

Uno smartwatch per te da ESSELUNGA ad una cifra assurda

Una delle offerte più bollenti del momento è lo smartwatch Xiaomi Redmi 2, disponibile ad un prezzo eccezionale e super scontato. Se state cercando un dispositivo che funzioni per le vostre attività di fitness che sia innovativo ma anche al contempo economico, questa è di certo l’occasione che fa per voi. Lo Xiaomi Redmi 2 è dotato di un display TFT stupendo e straordinario da 1,47″ con una risoluzione super e definita di 172×320 pixel. La sua autonomia è anche altrettanto impressionante ed il dispositivo è in grado di durare fino a 14 giorni senza doverlo ricaricare.

Si tratta di un device immancabile se si svolge sport grazie alle sue 30 modalità fitness. L’app Mi Fitness vi aiuterà a tenere traccia dei vostri progressi in modo semplice, rendendo il monitoraggio delle attività fisiche molto facile e precisissimo. Esselunga vi offre la possibilità di acquistare questo straordinario dispositivo ad un prezzo incredibile e ribassato di soli 19,90 euro. Un’opportunità unica che non dovete lasciarvi sfuggire. Non perdete l’occasione di scoprire tutte le promozioni visitando il sito ufficiale o recandovi nel punto vendita Esselunga più vicino.