Lidl ha preparato per voi una serie di promozioni straordinarie che non potete assolutamente perdere, vi mangereste le mani. Il suo volantino settimanale è ora in scadenza e ha offerte che sono vero e proprio colpo di scena! Nei negozi Lidl, oltre a trovare una vastissimissima gamma di prodotti alimentari adatti a ogni tipo di dieta e intolleranza, rimarrete sorpresi dalla selezione di elettrodomestici e articoli per la casa straordinari e particolari.

Il volantino Lidl è ricco di offerte imperdibili e articoli che una volta scoperti dovrete assolutamente avere a casa vostra, non potrete farne a meno. I prezzi sono eccezionalmente bassi e i marchi offerti sono sinonimo di qualità e affidabilità, qualunque sia la vostra scelta. Recatevi in un qualunque punto vendita Lidl per approfittare di queste promozioni e riempire il vostro carrello di super prodotti e di prelibatezze.

Tecnologia da LIDL per la casa a prezzi stracciatissimi

Fino ad oggi, domenica 21, il volantino Lidl vi offre i migliori elettrodomestici a prezzi davvero pazzi. Troverete strumenti per sperimentare in cucina come la favolosa e comodissima friggitrice ad aria calda 9 in 1, con sportello in vetro high-tech, disponibile a soli 99 euro. Potrete acquistare poi una cuociriso eccezionale per la cifra di appena 29,99 euro. Inoltre, troverete una fantastica vaporiera elettrica al prezzo assolutamente impareggiabile di 29,99 euro.

Lidl vi propone anche una macchina sottovuoto sigillasacchetti alla bellezza di soli 19,99 euro, una tostiera 3 in 1 a 19,99 euro e, allo stesso prezzo, un pratico ed eccezionale frullatore ad immersione. Non potete poi perdere l’aspirapolvere senza sacchetto 2 in 1 con filo a soltanto 34,99 euro oppure la scopa a vapore e pulitrice manuale 2 in 1 al prezzo stracciatissimo di 39,99 euro. E per finire, la straordinaria stiracamicie elettrica è disponibile a soli 69 euro!

Non perdete queste promozioni favolose, è la vostra ultima occasione. Visitate il più vicino punto vendita Lidl per acquistare tutto ciò che vedete in volantino. Approfittate delle offerte incredibili e rendete la vostra casa ancora più bella e funzionale con i prodotti Lidl! Per trovare lo store più vicino e scoprire le altre promo di oggi utilizzate questo link.