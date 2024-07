Il colosso americano Microsoft sembra non essere mai sazio di proporre sconti ed offerte. Durante questi giorni d’estate, infatti, l’azienda ha proposto tantissimi videogiochi in sconto su Xbox Store, offerte e sconti rivolti sia a chi è iscritto al servizio in abbonamento a Xbox Game Pass sia a chi non lo è. Ora siamo ormai giunti alla meta del mese di luglio e gli utenti si apprestano a scoprire i nuovi sconti per questa seconda metà del mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Store, tanti nuovi sconti per questa seconda metà del mese di luglio

Siamo arrivati alla seconda metà del mese di luglio e il colosso americano Microsoft ha preparato per gli utenti tantissimi nuovi sconti. Come già accennato, infatti, l’azienda mantiene costantemente aggiornato il catalogo di Xbox Store con tanti titoli di rilievo. Per questa seconda metà di luglio, in particolare, gli utenti potranno avere accesso a tanti titoli con sconti come sempre fantastici che arrivano a sfiorare il 95%.

Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco denominato Kingdom Come: Deliverance Royal Edition. Quest’ultimo è infatti acquistabile su Xbox Store ad un prezzo di appena 3,99 euro, grazie allo sconto del 90% attualmente proposto. Sempre con uno sconto del 90% troviamo poi il videogioco Solar Shifter EX . Quest’ultimo sarà acquistabile dagli utenti ad un prezzo ancora più basso di appena 0,99 euro.

Scendendo con le offerte, sono poi disponibili su Xbox Store anche videogiochi con uno sconto pari al 75%. Ne sono un esempio i videogiochi denominati The Escapists, Moving Out e Blasphemous. Il primo di questi è al momento venduto ad un prezzo di 4,49 euro. Il secondo è invece disponibile ad un prezzo di 6,24 euro. Il terzo, infine, è al momento acquistabile ad un prezzo pari sempre a 6,24 euro.

Come sempre, vi invitiamo comunque a visitare la pagina ufficiale degli sconti presenti su Xbox Store per non perdere nessuna occasione.