Le promozioni di Comet ti aspettano non soltanto nei negozi, ma anche online sulla pagina web! Basta visitare il sito dello store per scoprire tutte le offerte straordinarie e leggere i dettagli dei prodotti che vedrete all’interno del volantino. Gli acquisti online arriveranno rapidamente a casa vostra e potrete restituirli in caso di problemi o se cambiaste semplicemente idea.

Comet è lo store preferito di tantissimi clienti per la sua straordinaria offerta tecnologica. Le promozioni sono così incredibili da rendere ogni prodotto straordinariamente abbordabile e l’opzione di rateizzazione vi permette di acquistare anche i dispositivi più costosi senza pesare troppo sul vostro budget. Comet vi dona una scelta vastissima, con modelli diversi per ogni singolo prodotto. Ad esempio, se cercate un nuovo smartphone, il volantino include tantissimi marchi come OPPO, Apple, Motorola, Sony, LG, Samsung, tra cui scegliere, offrendovi una varietà di prezzi e potenze differenti.

Ferri da stiro per tutti i gusti da Comet

Da Comet vi aspettano sconti eccezionali sui ferri da stiro. Odiate stirare? Vi capiamo, è un’attività noiosa e lunga, che può occupare una giornata intera. In ogni caso, per stirare servono gli strumenti giusti, altrimenti anche solo una camicia può trasformarsi in una tortura degna del medioevo. Per vostra fortuna, da Comet trovate fino ad inizio agosto un volantino speciale dedicato esclusivamente allo “stiro” con prodotti magnifici targati Rowenta.

Comet vi offre infatti sconti straordinari su diversi articoli per poter stirare qualsiasi cosa con grande precisione e velocità. Dovete viaggiare? Stirate qualsiasi abito sgualcito portando con voi lo stupendo stiratore verticale che rinfresca ed elimina i germi, acquistandolo a soli 39,90 euro. Tra gli stiratori verticali, da Comet troverete anche altri modelli favolosi come il Pro Style a 119 euro o l’Access Steam Pocket alla modica cifra di 39,90 euro. Se invece vi serve un ferro a pressione con caldaia, c’è il magnifico Silence Steam Pro a 299 euro oppure, per un dispositivo tradizionale e meno ingombrante, il bellissimo SteamForce a soli 99 euro. Non perdete queste promozioni imperdibili e visitate il sito (cliccate su questo link) di Comet per acquistare il vostro nuovo ferro da stiro a un prezzo davvero bassissimo.