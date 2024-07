Un monitor da gaming ad un prezzo estremamente conveniente vi attende proprio oggi su Amazon, l’occasione per risparmiare al massimo delle vostre possibilità è dietro l’angolo con il modello di casa Philips, che ha un costo finale di soli 79 euro.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di una diagonale di 24 pollici, che corrispondono a circa 60,5 centimetri, con cornici molto sottili sui 3 lati principali (i laterali ed il superiore), un po’ meno inferiormente. La base è in plastica, circolare, con un’altezza dalla superficie più che sufficiente per stivare oggetti di vario tipo al di sotto dello stesso.

Philips: il monitor da gaming che nessuno si aspettava

Il monitor di casa Philips è decisamente economico in questi giorni su Amazon, nonostante il Prime Day sia già terminato, infatti potrà essere vostro con un esborso finale di soli 79 euro, contro i 109 euro previsti originariamente di listino. In questo modo potrete avere libero accesso ad una infinità di prestazioni di livello superiore, risparmiando non poco. Scopritelo subito qui.

La promozione Amazon è attiva solo per pochi giorni, e solo ed esclusivamente sul modello linkato poco sopra, il quale raggiunge un refresh rate elevato, pari a 100Hz, passando anche per la risoluzione massima FullHD (più che ottima, considerando il suo prezzo di vendita effettivo). Non manca chiaramente all’appello un tempo di risposta ridotto, pari a solo 1ms, una luminosità massima di 250 cd su metro quadrato, ed una serie di connessioni fisiche di ottimo livello: 1 D-Sub e una HDMI 1.4b per arrivare a collegare qualsiasi prodotto nella parte posteriore, sia esso un notebook, una console o qualsivoglia altro strumento. La spedizione è rapida direttamente al vostro domicilio, così da poterne godere il prima possibile.