Il produttore tech Realme si appresta ad andare all’attacco della fascia media del mercato. Nel corso delle prossime settimane, infatti, l’azienda ha rivelato che terrà un importante evento di presentazione ufficiale durante il quale sarà annunciato ufficialmente la nuova serie di smartphone denominata Realme 13. Almeno inizialmente, sembra che questa nuova serie sarà disponibile all’acquisto per il solo mercato indiano. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme sta per annunciare i suoi nuovi smartphone mid-range Realme 13

Nel corso delle prossime settimane il produttore tech Realme terrà un evento di presentazione ufficiale per il mercato indiano. Durante questo evento, che si terrà nello specifico il prossimo 30 luglio 2024, l’azienda tech svelerà la nuova serie di smartphone di punta del marchio Realme. A rivelarlo, in particolare, è stata una immagine teaser pubblicata dalla stessa azienda.

L’immagine teaser non ha rivelato ulteriori dettagli, soprattutto per quanto riguarda le presunte specifiche tecniche. Tuttavia, grazie ad alcuni rumors e leaks, possiamo scoprire in anteprima alcune caratteristiche. In particolare, per questa nuova serie di smartphone sembra che l’azienda abbia deciso di presentare almeno due modelli.uno di questi sarà il prossimo Realme 13 mentre il secondo dispositivo sarà il nuovo Realme 13 Pro.

Sembra che una delle caratteristiche su cui punterà l’azienda riguarderà il comparto fotografico. Secondo gli ultimi teaser, infatti, questa nuova serie di smartphone sarà la prima a poter vantare la presenza di un sensore fotografico principale Sony LYT-701. Le novità però non finiscono qui. A quanto pare, infatti, questo sensore sarà supporto da un sensore con lente periscopica, ovvero il sensore Sony LYT-600.

Questo sensore dovrebbe inoltre garantire allo smartphone la possibilità di effettuare scatti con zoom ottico 3x senza perdita di dettagli. Una caratteristica davvero interessante, soprattutto per un dispositivo appartenente a questa fascia di prezzo. Ricordiamo che questa nuova serie di smartphone dovrebbe essere distribuita nelle colorazioni Monet Gold e Monet Purple.