Nel 2023, Amazon ha fatto un enorme passo avanti verso la sostenibilità, raggiungendo il 100% di energia da fonti rinnovabili per tutte le sue operazioni, sette anni prima rispetto al piano originale del 2030. Questo risultato segna un traguardo significativo nel loro impegno verso un futuro più ecologico. Secondo il loro recente rapporto sulla sostenibilità, l’uso di energia rinnovabile ha portato a una riduzione del 3% delle emissioni di carbonio, che sono scese a 68,82 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Questo è un passo positivo, anche se le emissioni restano superiori ai livelli pre-pandemia del 2019, quando erano di 51 milioni di tonnellate.

L’impegno di Amazon per la sostenibilità

Questa notizia è particolarmente rilevante se confrontata con altre grandi aziende tech come Google e Microsoft, le cui emissioni sono aumentate principalmente a causa dell’espansione dell’intelligenza artificiale. Amazon, al contrario, è riuscita a distinguersi riducendo la propria impronta di carbonio mentre il settore globale combatte le sfide ambientali. Il loro obiettivo di emissioni nette zero entro il 2040 ora appare più urgente, considerando i rapidi cambiamenti nel mercato e nelle esigenze energetiche, spinti in gran parte dalla crescente domanda di soluzioni basate sull’IA.

Nell’ultimo anno, Amazon ha fatto notevoli progressi anche nella sostenibilità degli imballaggi. In Europa, hanno sostituito gran parte della plastica monouso con materiali riciclabili come carta e cartone. In Nord America, hanno fatto lo stesso con i cuscini d’aria in plastica, passando a riempitivi di carta. L’uso di veicoli elettrici è cresciuto notevolmente, con 680 milioni di pacchi consegnati da mezzi a emissioni zero. Hanno ottimizzato anche la logistica e la rete di consegna, riducendo tempi e distanze percorsi e di conseguenza le emissioni.

Nei data center di Amazon Web Services (AWS), c’è un impegno per migliorare l’efficienza energetica con soluzioni avanzate di raffreddamento e alimentazione dei server. Hanno anche migliorato l’efficienza energetica dei loro dispositivi, come gli Echo e i Fire TV, introducendo una modalità a basso consumo.

Il Sustainability Exchange

Un’altra iniziativa significativa è il lancio del “Sustainability Exchange“, una piattaforma per condividere strumenti e risorse ambientali con altre aziende, facilitando il progresso verso emissioni nette zero. Amazon ha anche fatto progressi nella gestione dell’acqua, stabilendo nuovi standard per ridurre il consumo e restituendo 3,5 miliardi di litri alle comunità locali.