Amazon non perde un colpo con il suo magnifico Prime Day, l’iniziativa creata per la clientela per regalare loro promozioni esagerate ed imperdibili a prezzi stupefacenti. Troverete nel catalogo delle offerte sul sito qualunque tipologia di prodotto, dagli elettrodomestici, agli articoli per la casa fino ad arrivare alle super promo sui prodotti tech straordinari come smart tv, laptop e smartphone. Si presentano per voi una serie di occasioni superbe che vi consentiranno di risparmiare tantissimo e di non pesare sulle vostre spesa ordinando comunque ciò che più desiderate. Acquistate il meglio intrattenimento su Amazon ed entrate in una nuova esperienza di svago e al contempo potrete dare alla vostra casa un tocco tech in più.

Una TV nuova a basso costo con l’Amazon Prime Day

Ad urlare più forte tra le entusiasmanti offerte Prime Day Amazon c’è quella Smart TV LG OLED evo da 55″. La migliore TV in assoluto quando si parla di tecnologia OLED, con pixel auto-illuminanti che vanno a riprodurre immagini ancora più colorate e in ogni piccolo dettaglio. Anche quello più nascosto. Grazie alla tecnologia Brightness Booster, infatti, le immagini sono fino al 20% più luminose rispetto ai tradizionali schermi OLED. Il design è molto semplice, con bordi sottili, e rende questa TV venduta su Amazon un elegante complemento d’arredo che catturerà lo sguardo di ogni vostro singolo ospite. sguardo anche quando è spento. La LG OLED evo è dotata di un favoloso e potentissimo Dolby Vision IQ e di un super Dolby Atmos, che trasformano casa vostra in un cinema vero e proprio.

Questa TV LG ora su Amazon è il sogno di ogni gamer. Il gioco è fluido e reattivo come non mai grazie a un input lag ridotto e a quattro porte HDMI che supportano il 4K a 120fps con VRR e Dolby Vision. Il dispositivo TV LG OLED evo è già pronta per lo switch off, integrando lo standard DVB-T2 HEVC Main 10, compatibile con il nuovo standard. Non lasciatevi scappare da sotto il naso l’opportunità di acquistare la Smart TV LG OLED evo da 55″ ad un prezzo esageratamente scontato di 1049 euro invece di 2099 euro, ribasso di più di 1009 euro! Approfittate del Prime Day ed andate qui per scoprire questa le offerte pazze di Amazon di questi giorni.