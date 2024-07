Gli scienziati cinesi hanno fatto una scoperta sorprendente analizzando i campioni raccolti dalla missione Chang’e-5 sulla superficie lunare nel dicembre 2020. Per la prima volta, è stato trovato “grafene a pochi strati” naturalmente presente sulla Luna. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni significative per l’uso delle risorse locali sulla Luna e per la comprensione dell’evoluzione geologica del nostro satellite.

Una storia tutta nuova grazie al grafene

La presenza di grafene a pochi strati fornisce nuove intuizioni sulla storia geologica della Luna, mettendo in discussione la teoria prevalente che la Luna si sia formata dopo la collisione di un piccolo pianeta con la Terra. Secondo questa teoria, gran parte del carbonio presente sulla Luna sarebbe derivato da quell’impatto. Tuttavia, la nuova scoperta suggerisce l’esistenza di un “processo di cattura del carbonio sulla Luna”, indicando che il carbonio potrebbe essersi accumulato gradualmente nel corso del tempo.

Il team di ricercatori dell’Università di Jilin, che ha pubblicato lo studio sulla rivista National Science Review, ha sottolineato come la teoria dell’impatto gigante fosse supportata dall’idea di una Luna povera di carbonio, basata sulle prime analisi dei campioni delle missioni Apollo. I nuovi risultati, però, reinventano la nostra comprensione della chimica e della storia della Luna.

Utilizzando una tecnica di analisi chimica non distruttiva chiamata “spettroscopia Raman“, il team ha confermato la presenza di grafene a pochi strati, simile a quello prodotto in laboratorio. I ricercatori ipotizzano che questo materiale possa essersi formato a causa dell’impatto del vento solare sulla superficie lunare e delle prime eruzioni vulcaniche.

Collisione o no?

L’esistenza di carbonio puro indigeno sfida l’ipotesi che la Luna si sia formata circa 4,45 miliardi di anni fa a seguito della collisione con un piccolo pianeta delle dimensioni di Marte. Tuttavia, gli scienziati non escludono che i meteoriti possano aver contribuito alla formazione del carbonio grafitico sulla Luna, come suggerito da studi precedenti.

Questa scoperta apre nuove possibilità per l’utilizzo delle risorse lunari e potrebbe portare a una revisione delle teorie sull’origine e sull’evoluzione della Luna, evidenziando la complessità del nostro satellite naturale.