Il noto provider a tinte arancioni insIeme alla collaborazione di altri 24 partner, ha portato a termine con successo Smart5Grid, un progetto finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea che mira all’implementazione di tecnologie 5G all’interno delle reti elettriche intelligenti, in modo da migliorare latenza e prestazioni.

In arrivo reti migliorate

Le reti elettriche intelligenti sono delle particolari tipologie di connessioni che consentono la comunicazione tra le principali fonti di energia, consentendo il monitoraggio di quanta energia viene erogata e prodotta modulandone così la distribuzione in modo più capillare.

Per rendere possibile tutto ciò Windtre ha introdotto il concetto di Network Application per facilitare l’accesso a sviluppatori di terze parti, riducendo la complessità del 5G e mettendo a disposizione le API di rete per ottenere informazioni in tempo reale, gestire risorse e ottimizzare le prestazioni.

Al momento in Europa, sono in corso ben quattro progetti pilota che stanno avendo luogo in Italia, Spagna, Grecia e Bulgaria, Nello specifico, questi ultimi si stanno sviluppando all’interno di settori energetici all’interno dei quali è richiesta una bassa latenza di comunicazione e decisamente un importante apporto di energia costante e da modulare.

Lo sforzo di Windtre all’interno di questo progetto è stato quello di fornire un’infrastruttura 5G funzionante e funzionale e soprattutto ben strutturata per permettere ovviamente a tutto il progetto di avere una base di supporto sul quale funzionare.

Luca Monti, Innovation Hub Manager ha dichiarato ufficialmente: “La partecipazione al progetto è coerente con la strategia di WINDTRE per la valorizzazione dei grandi investimenti tecnologici richiesti da un mercato sempre più esigente in termini di servizi di connettività evoluta. L’obiettivo è quello di generare nuove opportunità di business grazie alla crescente collaborazione con service provider e sviluppatori di servizi innovativi che vogliano avvalersi della progressiva esposizione delle funzionalità di rete”.

Tutto ciò rappresenta un enorme passo in avanti dal punto di vista delle tecnologie intelligenti dal momento che integra in modo più profondo il 5G e consente di dirigere la potenza di calcolo dove necessario.