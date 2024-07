L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di andare sul sicuro e di continuare quindi a proporre tante sue offerte vantaggiose. L’operatore ha infatti deciso di prorogare le offerte appartenenti alla gamma Very Esclusiva e anche altre offerte extra convenienti. Tutte queste offerte sembra che saranno disponibili più o meno fino alla fine del mese di luglio 2024. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte mobile più interessanti.

Very Mobile sfida i rivali con le sue offerte della gamma Very Esclusiva

Per tutto il mese di luglio gli utenti avranno la possibilità di attivare tantissime offerte di rilievo dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità delle offerte della gamma Very Esclusiva e anche di altre offerte mobile convenienti. Gli utenti avranno quindi a disposizione una vasta gamma tra cui scegliere.

Una delle offerte mobile prorogate dall’operatore è Very Esclusiva 4,99 Promo Flash XL. Quest’ultima è una delle offerte più a basso costo e soprattutto più conveniente. Nello specifico, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G su rete WindTre ad una velocità massima pari a 30 mbps in download e 30 mbps in upload.

Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome, per avere tutto questo gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo di soli 4,99 euro al mese. Questa e anche le altre offerte mobile attualmente proposte sono di tipo operator attack, quindi attivabili da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui:

Iliad, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.