Ninkear T40: il tablet 2-in-1 che diventa un gran laptop

Ancora una volta abbiamo avuto l’onore di testare uno dei dispositivi prodotti dall’ormai celebre marchio Ninkear. Oggi a finire tra le nostre mani, o meglio in realtà ci è finito diversi giorni fa, è il nuovo Ninkear T40. Questo dispositivo, che potrebbe essere definito sia come tablet che come pc portatile, è in grado di sorprendere per diversi aspetti.

A partire dall’estetica fino ad arrivare alle sue prestazioni, il T40 è un prodotto 2-in-1, un dispositivo fatto con materiali eccezionali ma soprattutto in grado di mostrare una grande versatilità. Per il nostro lavoro, è stato uno dei prodotti più utili che abbiamo testato nel corso di questo 2024.

Estetica e materiali

In grado di stravolgere l’esperienza degli utenti per quanto riguarda l’utilizzo di un tablet o di un computer, questo Ninkear T40 è realizzato davvero bene. Che si scelga di utilizzarlo in modalità tablet o in modalità notebook, il dispositivo si presenta alla grande, soprattutto grazie ai materiali scelti. La tastiera è magnetica e si collega automaticamente grazie ai pin posizionati sul lato inferiore orizzontale del tablet.

Il prodotto è realizzato in alluminio per quanto riguarda il frame laterale e garantisce pertanto un’ottima impugnatura e anche una grande resistenza a graffi e urti. Tenendolo frontalmente, in orientamento orizzontale, sulla parte destra troviamo diverse porte di connessione, con quattro speaker suddivisi tra destra e sinistra.

Ad occupare chiaramente maggior spazio è il display, davvero molto ampio e soprattutto ben realizzato, peraltro circondato da cornici molto sottili che conferiscono un aspetto molto moderno al tablet. Sul lato posteriore, rifinito davvero bene, campeggia la fotocamera principale.

Ninkear T40, il tablet 2-in-1 con un ottimo display

Il Ninkear T40 è un tablet e pertanto gli utenti si concentrano maggiormente sul suo schermo. Il prodotto è dotato di un display ampio ben 14 pollici con risoluzione in 1920×1200, per cui in full HD. Questo gli consente di offrire delle immagini che siano nitide e dettagliate, soprattutto grazie alla tecnologia IPS.

Il rapporto di visualizzazione stabilito in 16:10 è davvero l’ideale per la produttività, proprio come abbiamo testato noi scrivendo diversi articoli senza alcun tipo di problema. Abbiamo infatti avuto una visione molto comoda sia nell’elaborare i documenti che nell’utilizzare delle semplici pagine web. La qualità del colore ci è sembrata molto adeguata all’utilizzo quotidiano in qualsiasi tipo di ambito. Ad influire è stata sicuramente la gamma cromatica. Di certo questo prodotto non sarebbe ideale per professionisti in ambito di design grafico, ma questa è un’altra storia.

La luminosità ci è risultata sufficiente sia negli ambienti interni che esterni, anche quelli più luminosi per via della luce del sole. L’angolo di visione di 80° in tutte le direzioni garantisce una buona visibilità da diverse prospettive. Anche il touchscreen ci è sembrato sufficientemente rapido, nulla da invidiare ad un iPad.

Hardware e sistema operativo

Per alimentare alla grande un prodotto di qualità serve certamente un hardware di grande qualità e per questo motivo l’azienda ha scelto un ottimo processore. Il cuore pulsante del tablet Ninkear T40 è rappresentato da un processore Intel N100 con 4 core e 4 thread. La sua capacità di operare su una frequenza base di 0,80GHz fino ad arrivare a 3,40GHz, gli consente di essere performante ma allo stesso tempo anche efficiente dal punto di vista energetico.

Dotato di una cache da 6MB, questo processore offre prestazioni sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane. Non abbiamo trovato infatti alcun tipo di problema nella navigazione web così come nel guardare dei film o dei semplici video su YouTube. Stesso concetto anche per il lavoro. Equipaggiato con una memoria RAM da ben 16 GB, il Ninkear T40 garantisce prestazioni elevate ma soprattutto un multitasking fluido. La memoria interna è stata implementata addirittura con un SSD da 512GB. Sono garantite quindi altre prestazioni ma anche una gran capienza.

Il comparto grafico è stato pensato per ospitare una scheda Intel UHD integrata. Sebbene questa non sia adatta per giochi avanzati o lavori di grafica di un certo livello, di sicuro più che sufficiente per l’uso quotidiano e per la riproduzione di contenuti multimediali in alta definizione.

Un altro aspetto molto importante è sicuramente la batteria, la quale ha una capacità di 38 Wh. Non abbiamo praticamente mai avuto difficoltà ad arrivare a fine giornata. Chiaramente abbiamo un consiglio che riguarda la luminosità: se sapete di dover stare fuori per molto tempo, vi consigliamo di non impostarla al massimo.

A bordo gli utenti che lo acquistano troveranno il sistema operativo preinstallato Windows 11 nella sua classica versione a 64 bit. Questo assicura dunque grande compatibilità con tutte le applicazioni ma anche per gli aggiornamenti di sistema.

Fotocamere, connettività, tastiera magnetica e porte disponibili

Il comparto fotografico è garantito da un sensore posteriore principale da 5 MP ultra-wide e da una fotocamera frontale da 2 MP.

Questo tablet consente agli utenti di poter connettere diversi dispositivi includendo tante porte. Ci sono due porte USB Type-C: la prima offre connessione dati e ricarica, mentre la seconda solo dati. C’è anche una piccola porta micro-HDMI, con la quale si può collegare il tablet a dei monitor esterni o alla TV.

In merito alla connettività, Ninkear ha aggiunto nel T40 il supporto al Bluetooth 5.2, al Wi-Fi 6 e la possibilità di navigare in LAN fino a 1000 Mbps.

Un aspetto che rende questo tablet un vero 2-in-1 è ovviamente la presenza della tastiera. Adattata perfettamente al design del prodotto, questa è di tipo magnetico e Bluetooth. Si attacca praticamente in automatico una volta che si avvicina la parte bassa orizzontale del tablet, il tutto grazie ai pin magnetici. Il suo peso scende al di sotto del chilo, con lo spessore che invece è di 10,2 mm.

Non male anche la penna stilo che ci ha consentito di lavorare su alcune immagini da inserire negli articoli in maniera davvero minuziosa e precisa.

Utilizzarla è stato un vero piacere, in quanto i tasti sono spaziati veramente bene, peraltro con retroilluminazione. Poco più in basso, ecco largo spazio per il touchpad, il quale svolge la classica funzione di mouse con grande precisione e con qualche gesture. A primo impatto ci è sembrato in più frangenti di star utilizzando un vero laptop.

Scheda tecnica Ninkear T40

Display

Dimensioni : 14″

: 14″ Risoluzione : 1920×1200 IPS

: 1920×1200 IPS Rapporto di visualizzazione : 16:10

: 16:10 Tipo di display : FHD

: FHD Gamma di colori : 45% NTSC

: 45% NTSC Frequenza di aggiornamento : 60 Hz

: 60 Hz Luminosità : 250 cd/m² (tipica)

: 250 cd/m² (tipica) Dimmerazione : DC

: DC Angolo di visione: 80/80/80/80 (sinistra/destra/su/giù, CR>10, tipico)

Processore e Sistema

CPU : Intel N100 Core : 4 Core / 4 Threads Velocità : Frequenza base 0,80GHz, Frequenza massima 3,40GHz Cache : 6MB

: Intel N100 Sistema operativo : Windows 11

: Windows 11 Sistema operativo supportato : Windows 11 64 bit

: Windows 11 64 bit Consumo energetico: 6W

Grafica

Grafica integrata : Intel UHD

: Intel UHD Schede grafiche esterne : Non supportate

: Non supportate Scheda grafica sostituibile: Non supportata

Memoria

RAM : 16 GB

: 16 GB Archiviazione: SSD 512GB

Porte

USB : 1 x USB Tipo-C completo, 1 x USB Tipo-C (solo dati)

: 1 x USB Tipo-C completo, 1 x USB Tipo-C (solo dati) HDMI: 1 x Micro HDMI

Comunicazioni

Bluetooth : 5.2

: 5.2 LAN : Supporta 10/100/1000 Mbps

: Supporta 10/100/1000 Mbps WiFi: WiFi 6

Dispositivi Audio

Altoparlanti : 4 altoparlanti integrati

: 4 altoparlanti integrati Microfono: Incorporato, supporta microfono analogico esterno

Batteria

Capacità : 7.6V/5000mAh, 38Wh

: 7.6V/5000mAh, 38Wh Ingresso adattatore di alimentazione: da 100 a 240V.

Fotocamere

Webcam: HD a 720 Pixel

Dimensioni

Lunghezza : 31,7 cm

: 31,7 cm Profondità : 21,5 cm

: 21,5 cm Spessore : 1 cm

: 1 cm Peso: 0,98 Kg

Prezzo e disponibilità

Comprare un prodotto del genere potrebbe essere la soluzione giusta per chiunque lavora in mobilità e necessita delle migliori caratteristiche tecniche. Il Ninkear T40 è sia tablet che computer e costa relativamente molto poco rispetto a quello che offre. In questo momento ad esempio lo si può acquistare sul sito GeekMall.com per un totale di 389 €, risparmiando 110 € sul prezzo di listino che è di 499 €. Il prezzo è compreso di tastiera magnetica.

I metodi di pagamento sono vari, a partire da MasterCard fino ad arrivare a Visa, American Express, circuiti stranieri ed anche PayPal, con cui si potranno effettuare tre rate. La spedizione è gratuita.

Conclusioni finali

Non c’era miglior cliente che la nostra redazione per questo tablet 2-in-1 di Ninkear. Lo abbiamo spremuto davvero a dovere, portandolo all’estremo con le nostre sessioni di lavoro infinite durante la giornata. La risposta è chiarissima: ci è sembrato davvero all’altezza della situazione.

In conclusione dunque un prodotto del genere può essere utilizzato veramente da chiunque, anche dai più esperti ed esigenti. Il T40 torna utile per chi lavora scrivendo tanto, per chi gestisce dei documenti e soprattutto per coloro che devono mostrare delle presentazioni in mobilità. C’è piaciuto molto il rapporto tra le componenti hardware, perfettamente legate tra loro al fine di garantire un’ottima autonomia.

Nulla da dire poi sulla tastiera, il vero valore aggiunto che ha reso questo prodotto di Ninkear un vero must-have. Sì, esatto: tutti coloro che amano avere sia un tablet che un computer allo stesso tempo dovrebbero averlo. A questo prezzo poi ci sembra una vera e propria occasione da non perdere, la quale dovrebbe durare ancora per diversi giorni come indica il sito di riferimento. Se stavate cercando un tablet che si tramuta in un computer, peraltro con uno schermo ampio come se fosse un vero laptop, siete capitati nel posto giusto.