Siri, potrebbe fare ritardo e presentarsi nel 2025

Siri potrebbe essere in ritardo e presentarsi, in Apple Intelligence, solamente nel 2025, e non prima.

Molto probabilmente abbiamo già udito che alcune funzioni di iOS 18 non saranno più disponibili al lancio. Comunque ci è giunta voce che anche la nuova siri potrebbe presentare ritardi. Parliamo della Siri con Apple Intelligence su cui Apple si è soffermata più a lungo nell’occasione del keynote.

Siri, l’intelligenza artificiale di Apple potrebbe essere in ritardo

Grazia a Mark Gurman di Bloomberg abbiamo saputo del possibile ritardo di Apple anche per l’AI. Quest’ultimo ritiene nella newsletter Power On improbabile vedere Siri aggiornata con Apple Intelligence già nell’anno corrente. Infatti Gurman afferma che potremo vedere la nuova versione completa in iOS 18.4, che sarà resa pubblica nella primavera del 2025. La fase del beta testing comunque inizierà a Gennaio del nuovo anno. In pratica, quindi, al lancio della versione iOS 18 in autunno gli utenti ancora non avranno disponibile la nuova versione di Siri nella sua interezza, quindi non ne potranno godere pienamente. Nel mentre il nuovo design e l’integrazione di ChatGPT al debutto di Apple Intelligence di quest’anno molto probabilmente saranno presenti.

Anche se presenta un ritardo notevole la nuova versione dell’assistente vocale di Apple si farà desiderare, grazie come detto prima all’integrazione con Apple Intelligence. Siri sarà sviluppata in maniera tale da avere altre funzioni molto comode all’utente. La versione più evoluta di Siri consente all’assistente vocale di avere modo di interagire e quindi effettuare azioni all’interno delle app. Inoltre questa nuova versione sarà in grado di capire cosa avremo in quel momento sullo schermo e di conseguenza può riuscire a darci una soluzione migliore sul cosa fare in base al contesto in cui ci ritroveremo. Secondo le indiscrezioni trapelate molto recentemente, iOS 18 porterà moltissime novità su AirPods. Siamo molto dispiaciuti per il ritardo della nuova Siri sui dispositivi Apple, ma siamo sicuri che appena arriverà il momento del suo lancio saremo molto felici di usarla.