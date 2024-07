Grazie ad un’analisi di Android Authority con la tecnica nota come APK teardown, è stato possibile scoprire alcune interessanti novità potenziali nell’app Contatti di Google. Nello specifico si fa riferimento alla versione 4.35. L’analisi ha rivelato modifiche che potrebbero rendere l’applicazione più accessibile e flessibile.

In particolare, è emerso che Google sta lavorando per semplificare l’utilizzo dell’app Contatti senza la necessità di un account. Tale funzione è denominata “Use without an account“. Dovrebbe essere accessibile tramite il menu delle impostazioni dell’account. Per farlo bisogna cliccare sull’immagine del profilo in alto a destra. Dopo aver selezionato tale opzione, apparirebbe un pop-up con un disclaimer. Quest’ultimo avverte l’utente che l’utilizzo dell’app senza un account comporta la rimozione di tutti i profili collegati all’account in uso.

Novità in arrivo per l’app Google Contatti?

Non si tratta di una funzione completamente innovativa. Al momento, è possibile ottenere un risultato simile disabilitando la sincronizzazione nelle impostazioni di un account Google. La nuova funzione promette di semplificare notevolmente il processo. Il tutto riducendo il numero di passaggi necessari.

Oltre a tale modifica, l’analisi del codice ha rivelato ulteriori miglioramenti all’interfaccia utente. Quest’ultimi hanno lo scopo di rendere l’app Contatti più accessibile. Inoltre, sarà anche più intuitiva. Ad esempio, la gestione dei contatti, che attualmente richiede l’accesso a un menu a tre punti nella pagina dei singoli contatti. Ciò per funzioni come la condivisione, l’eliminazione, l’esportazione e l’aggiunta alla schermata iniziale, potrebbe presto essere semplificata. Google sembra intenzionata a spostare queste opzioni direttamente nella parte inferiore della pagina dei contatti, dove già si trovano altre funzioni come Promemoria, Invia a segreteria e Visualizza contatti collegati.

La modifica al layout, relativamente semplice da implementare, potrebbe essere rilasciata più rapidamente rispetto alla funzione “Use without an account”. Tale restyling andrebbe a completare una serie di aggiornamenti recenti all’app Contatti. Ad esempio, nelle scorse settimane, Google ha sostituito il pulsante di azione mobile (FAB) con un tasto più piccolo, ottimizzando ulteriormente l’interfaccia utente.