Uno sconto davvero da pazzi vi attende direttamente su Amazon per l’acquisto di Apple MacBook Air, uno dei migliori notebook sulla piazza, fortemente richiesto e desiderato dal pubblico, che vuole a tutti i costi assicurarsi un prodotto completo e funzionale, ad una cifra molto più bassa del normale.

Il dispositivo è stato commercializzato nel corso del 2022, integra il processore Apple M2, e per questo ancora oggi può essere a tutti gli effetti considerato più che aggiornato ed all’avanguardia. Il display è un Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, che presenta una risoluzione elevata, ed una configurazione, per la versione attualmente in promozione, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Apple MacBook Air: la promozione su Amazon

Apple MacBook Air viene proposto in super promozione su Amazon, la versione da 13,6 pollici di diagonale, infatti, può essere acquistata a soli 979 euro, contro i 1249 euro previsti di listino, andando così a permettere l’accesso ad un numero quasi impressionante di consumatori sul territorio nazionale. Lo potete acquistare al seguente link.

La colorazione attualmente in promozione è la bellissima Mezzanotte, forse la più elegante tra quelle attualmente in commercio, capace di attirare e catturare l’attenzione anche degli utenti più esigenti. La tastiera, come era lecito immaginarsi dati i pregressi, è completamente retroilluminata, con LED monocromatico, ovvero non è RGB, anche se la luminosità è regolabile manualmente. Apple MacBook Air resta un notebook estremamente portatile, infatti può facilmente essere trasportato senza alcuna difficoltà praticamente dovunque si desideri, riuscendo ad inserirlo senza difficoltà all’interno di una borsa, per esempio. La versatilità rappresenta poi un altro punto a suo favore, con tante opzioni di connettività, grazie alla presenza di una porta di ricarica MagSafe, oltre a due thunderbolt ed un jack da 3,5mm per le cuffie.