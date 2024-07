Amazon, per festeggiare l’avvicinamento all’Amazon Prime Day, in programma rispettivamente il 16/17 luglio, ha presentato in questi giorni Amazon Echo Spot, l’ultima novità della gamma Echo, meglio definita una sveglia intelligente che integra Alexa.

Disponibile nei colori nero, bianco o blu, ad un prezzo promozionale di 54,99 euro per i soli clienti Prime (altrimenti ha un listino di 94,99 euro), permette la personalizzazione del display, adattandolo all’estetica della camera da letto, potendo difatti scegliere tra sei colorazioni differenti, il tutto condito con una buona varietà di quadranti tra cui poter scegliere. Nell’utilizzo verranno visualizzati i titoli dei brani musicali in riproduzione, oppure mentre è attiva la sveglia, basterà toccarla per posticiparla.

Tutto il resto è possibile fruirne sfruttando Amazon Alexa, l’assistente vocale che risponde letteralmente alla velocità della luce, fornendo tutte le informazioni del caso, oppure impostando promemoria e sveglie, avviare musica dai principali servizi di streaming, come Amazon Music, Spotify o Apple Music, per arrivare fino alle routine Alexa, che vanno ad automatizzare le attività quotidiane, come l’accensione di determinate luci, l’avvio di musica e molto altro ancora. Le funzioni di Alexa non terminano chiaramente qui, come molti di voi sapranno, è possibile effettuare chiamate vocali su altri device con Alexa, sfruttare la funzione drop, fare annunci direttamente in casa e non solo.

Amazon Echo Spot: il prezzo di vendita

Come vi abbiamo anticipato, Amazon Echo Spot è in vendita ad un prezzo decisamente promozionale, poiché potrà essere vostro (a questo link) con un investimento di soli 54,99 euro fino al 17 luglio, a patto che siate clienti Amazon Prime. In caso contrario il listino è molto più alto, si aggira attorno a 94,99 euro. Se interessati all’acquisto del prodotto, è forse davvero arrivato il momento di pensare di attivare e sottoscrivere il vostro abbonamento Amazon Prime, così da poter iniziare a risparmiare sin da subito, per poi proseguire nel corso del Prime Day.