Quello attuale è un periodo particolarmente critico per la sicurezza informatica. A tal proposito, il noto sito Cybernews ha divulgato i dettagli di Rockyou2024, una raccolta di password rubate. Rappresenta la più grande mai trapelata online.

Rockyou2024 è stato pubblicato qualche giorno fa, il 4 luglio, su un forum di hacking chiamato ObamaCare. Quest’ultimo contiene un incredibile numero di password (9.948.575.739). Secondo gli esperti di Cybernews, tale fuga di dati costituisce una seria minaccia per tutti gli utenti che tendono a riutilizzare le stesse credenziali per più servizi.

Grave fuga di notizie espone milioni di password

Gli esperti di sicurezza di Cybernews hanno analizzato il file con attenzione. Dopo hanno confermato che il database contiene password provenienti sia da vecchi che da recenti data breach. Non è escluso che Rockyou2024 sia una versione aggiornata di RockYou2021. Si trattava di un file pubblicato tre anni fa che conteneva circa 8,5miliardi di password.

Tale evento sottolinea ancora una volta l’importanza di adottare misure di sicurezza robuste. Quest’ultime sono necessarie per proteggere le proprie informazioni personali online. Ci sono diversi passaggi da seguire. Il primo è quello di utilizzare password uniche e complicate da scoprire. Un ulteriore intervento utile consiste nell’evitare di usare le stesse credenziali su più piattaforme. Infine, è fortemente consigliato attivare l’autenticazione a due fattori (2FA).

Per verificare se le proprie credenziali sono compromesse, è utile usare strumenti specifici. Come, ad esempio, “Have I Been Pwned?”. Qui inserendo il proprio indirizzo e-mail, è possibile scoprire se i propri dati sono finiti in qualche leak. In caso di riscontro positivo, è imperativo cambiare immediatamente le password compromesse. Inoltre, se non già fatto, bisogna attivare l’autenticazione a due fattori. Eventi come quello con protagonista Rockyou2024 evidenziano l’importanza delle strategie di protezione dei dati. Anche agire tempestivamente è fondamentale. Adottare misure preventive può fare la differenza tra la sicurezza e la vulnerabilità in un mondo sempre più digitale.