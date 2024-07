Con l’arrivo del mese di luglio, gli operatori telefonici hanno aggiornato i loro cataloghi di offerte per il periodo estivo, con un’attenzione particolare a giga, minuti ed SMS. Le nuove proposte devono rispondere alle esigenze economiche degli utenti, cercando di aumentare il volume di mercato dei vari operatori.

Kena e la super promozione estiva Rush 130

Tra i protagonisti di questa stagione c’è Kena, che ha lanciato una promozione estiva particolarmente attraente. La nuova offerta, denominata Rush 130, è stata ideata per offrire agli utenti una grande quantità di giga a un costo contenuto. La promozione include anche un regalo speciale che certamente farà piacere a molti.

La Rush 130 garantisce 130 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS al mese. Un aspetto interessante dell’offerta è il meccanismo di autoricarica, che incrementa il numero di giga disponibili a 230. Inoltre, gli utenti che attiveranno questa opzione riceveranno il primo rinnovo della promozione gratuitamente.

Questa promozione, che costa meno di sette euro al mese, rappresenta un’opportunità allettante per chi cerca un piano dati generoso. L’inclusione di un mese gratuito rende l’offerta ancora più interessante, aggiungendo un ulteriore incentivo per i nuovi utenti.

Gli interessati a questa promozione dovrebbero affrettarsi, poiché non è chiaro fino a quando resterà disponibile. Kena potrebbe ritirarla dal mercato in qualsiasi momento, quindi è consigliabile non procrastinare. L’offerta esprime il massimo del suo potenziale con l’attivazione dell’autoricarica, che non solo aumenta i giga disponibili ma offre anche il rinnovo gratuito iniziale.

Un mondo di dati ad un prezzo competitivo!

L’aggiornamento delle offerte estive da parte degli operatori telefonici offre una vasta gamma di opzioni, con Kena che si distingue per la sua promozione Rush 130. Questa offerta combina una generosa quantità di dati con un prezzo competitivo e un regalo speciale, rendendola una scelta eccellente per gli utenti alla ricerca di valore e convenienza nel periodo estivo.