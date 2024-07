Sardegna: moratoria sugli impianti per proteggere il paesaggio

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato martedì 2 luglio il disegno di legge 15/A. A cosa serve tale disegno? Si tratta di un documento di importanza cruciale per la gestione della costruzione e diffusione degli impianti energetici sul territorio dell’isola. La votazione ha visto 32 voti a favore, solo un voto contrario e 21 astensioni, con una vittoria del sì che impone ora uno stop di 18 mesi alle autorizzazioni per i nuovi impianti.

Bloccati dunque i progetti sulle nuove strutture eoliche, fotovoltaiche e tutte quelle che prevedono un cambiamento del suolo e del paesaggio. La misura entrerà presto in vigore, appena ci sarà la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La ragione di tale moratoria sugli impianti è piuttosto ovvia. La Sardegna ha un patrimonio naturale, storico e sociale invidiabile e questa legge cerca di proteggerlo e di tutelarlo al meglio. Troppe scelte poco ponderate, purtroppo, hanno già distrutto interi paesaggi e con essa si vuole evitare che accadano ancora tali “tragedie”.

Il disegno di legge sugli impianti in Sardegna

La nuova legge stabilisce dunque una moratoria di 18 mesi sull’autorizzazione di nuove impianti energetici. La pausa permette così una valutazione più accurata delle aree idonee per tali installazioni. C’è però una mancanza nella normativa e cioè la non specifica di chi ne trae vantaggio o in che modo. Questa mancanza di compensazione per cittadini, imprese o enti locali potrebbe generare parecchie critiche una volta entrata in atto.

La legge enfatizza anche la necessità di coinvolgere le comunità locali e gli stakeholder nelle decisioni relative alla pianificazione energetica. Il metodo attuale però non garantisce pienamente trasparenza e partecipazione democratica, un elemento essenziale per una reale condivisione e per una giusta sostenibilità. L’articolo 2 della normativa sugli impianti che riguarda le “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio”, è stato modificato per sostituire l’espressione “nell’attesa dell’approvazione” delle aree idonee con “nelle more dell’approvazione”, rafforzandone così il concetto temporale.

Nel complesso, mancanze o meno, la legge sugli impianti è comunque un primo passo verso una gestione più regolata e consapevole dell’energia rinnovabile in Sardegna. L’obiettivo finale sarà poi l’approvazione di una nuova legge urbanistica e paesaggistica che stabilisca regole ancora più precise in modo tale che non avvengano più speculazioni.