TIM e Iliad: le migliori offerte di luglio 2024 fino a 300 GB in 5G

Il forte dualismo tra due gestori in particolare va avanti nel mondo della telefonia mobile. Iliad e TIM tendono a scontrarsi sempre tra loro e mettono in difficoltà i grandi provider che ormai non possono fare altro che accettarli tra loro.

Le offerte hanno tutto tra minuti, messaggi e giga ma ci sono anche prezzi molto più bassi rispetto al solito.

TIM e Iliad: le migliori offerte di luglio ora disponibili

Per TIM le offerte del momento sono 3, tutte della linea Power. La prima, ovvero la Special, costa 9,99 € al mese con minuti senza limiti e 200 messaggi e infine con 300 giga in 5G.

La Iron Costa 6,99 € al mese ed offre 150 giga in 4G tutti i mesi, mentre la Supreme Easy costa solo 7,99 € al mese con 200 giga in 4G.

Per quanto riguarda Iliad invece ce ne sono due di offerte, entrambe molto simili. La prima, la Giga 180, offre minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 180 giga in 5G a 9,99 € al mese. La Flash 250 è invece è un’offerta che offre 250 giga al mese in 5G con minuti e messaggi senza limiti per 11,99 € al mese.

TIMVISION Calcio e Sport Light

“Solo con TIMVISION Calcio e Sport Light hai insieme TIMVISION, Disney+ Standard con pubblicità, Infinity+ e DAZN Goal Pass per vedere 3 partite del campionato di calcio ogni giornata , tutti gli Highlights del campionato di calcio, tutta La Liga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile.

Hai già Disney+? L’offerta TIMVISION Calcio e Sport Light è disponibile anche per te.

Ecco come:

1. Non devi cancellare il tuo abbonamento dopo l’attivazione riceverai indicazioni per trasferire il precedente abbonamento su TIMVISION, senza interruzioni.

2. Mantieni il tuo account esistente continua ad utilizzarlo come sempre, su tutti i tuoi dispositivi“.