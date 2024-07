Ticketmaster: attacco hacker e biglietti rubati per 22 miliardi di dollari

Immaginate di volere il biglietto per il vostro concerto preferito e di non trovarlo sul sito adibito alla vendita. Di certo qualcuno penserà di aver fatto troppo tardi ma cosa penseranno coloro che sono in tempo nel momento in cui non dovessero trovare il tagliando disponibile già dai primi minuti? Questo è quanto accaduto moltissime persone in seguito al nuovo attacco hacker che ha avuto luogo durante gli scorsi giorni. Live Nation e Ticketmaster hanno fatto i conti con questo problema che ha visto scomparire ben 193 milioni di biglietti.

Secondo quanto riportato, ben 440.000 di questi riguarderebbero anche il tour mondiale della star Taylor Swift. La stima dell’azienda afferma che il valore complessivo dei biglietti che sarebbero stati trafugati equivarrebbe a circa 22,7 miliardi di dollari. Tornando ai biglietti per il tour di Taylor Swift, il valore si attesterebbe intorno ai 4,4 miliardi.

Ticketmaster e Live Nation derubate di ben 22,7 miliardi di dollari in biglietti da attacco hacker

Ticketmaster e Live Nation si sono ritrovati di fronte ad un riscatto da pagare addirittura da 1 milione, il quale è poi salito ben 8 milioni. Tra i dati rubati però non ci sono solo i biglietti, ma anche tantissimi dati degli utenti. Questo lascia dunque preoccupare moltissimo le persone in merito alla loro privacy.

L’attacco hacker è avvenuto ormai un mese fa e riguarderebbe addirittura 1,3 TB di dati trafugati dal database delle due aziende. Il gruppo che avrebbe effettuato l’attacco prenderebbe il nome di ShinyHunters, uno dei più prolifici in assoluto che negli ultimi anni sarebbe stato protagonista di oltre 50 data breach. La situazione quindi è diventata molto difficile e a quanto pare Live Nation e Ticketmaster stanno trovando molta difficoltà nel risolverla. La vicenda avrà ovviamente un seguito durante le prossime settimane in quanto c’è bisogno di risolvere la questione. Intanto gli utenti sono molto preoccupati.