Aruba: certificazione ANSI/TIA-942-C Racing 4 per il Data Center di Roma

Per tutti coloro che non lo sapessero, c’è un data center all’interno del campus che si trova nel Tecnopolo Tiburtino di Roma. Questo appartiene al provider italiano per eccellenza per quanto riguarda i servizi in cloud ed e-mail, ovvero Aruba. Ebbene, proprio lo stesso provider ha annunciato di essere riuscito ad ottenere la nuova certificazione ANSI/TIA-942-C Rating 4 Constructed Facility proprio per quel data center di Roma.

A rilasciare la certificazione è stato EPI, uno tra i provider principali mondiali per quanto riguarda la formazione e la certificazione dei data center. Questa nuova certificazione garantisce così la conformità piena della struttura sia per la realizzazione che per il suo design.

A Roma il data center di Aruba con certificazione d’eccellenza

La normativa ANSI/TIA-942 È sicuramente uno dei migliori riconoscimenti, nonché un riferimento a livello globale, per valutare la capacità dei data center nel garantire i servizi erogati in continuità.

Con questa nuova versione, appena raggiunta dal data center di Roma, ci sono degli aggiornamenti importanti utili per migliorare le prestazioni e anche la resilienza delle infrastrutture mediante un’analisi dei rischi molto più rigorosa del solito. Nella normativa è stata inserita molta più attenzione anche a livello di sostenibilità ambientale e per la lotta al cambiamento climatico.

Queste sono le parole rilasciate dall’amministratore delegato di Aruba, Stefano Cecconi:

“Il raggiungimento dei più alti livelli di certificazione per le nostre infrastrutture è un pilastro della nostra strategia per lo sviluppo dei servizi di Data Center e Colocation. Negli anni, i nostri team interni hanno acquisito competenze significative che ci hanno consentito di progettare e costruire Data Center che hanno facilmente raggiunto, e talvolta superato, i più alti standard normativi. Così, Aruba si impegna a offrire servizi che garantiscono prestazioni eccellenti e continuità operativa ai clienti pubblici e privati, assicurando il funzionamento delle loro infrastrutture IT, applicazioni, servizi, e in generale del loro business online“.