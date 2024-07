Google Pixel Watch 2: il prezzo CROLLA su Amazon solo oggi

Google Pixel Watch 2 rappresenta la seconda generazione dello smartwatch secondo Google, una soluzione di altissima qualità che vuole far sentire la differenza al consumatore finale in termini di performance generali, ma anche di qualità costruttiva, forte di un design quasi unico nel suo genere.

L’utente che decide di avvicinarsi a tale tipologia di prodotto, deve comunque sapere che di base può accedere a tutte le classiche funzionalità, quindi parliamo di monitoraggio dell’attività fisica, con battito cardiaco, ossigenazione nel sangue, passi, distanze percorse e calorie bruciate, per poi estendersi anche verso una infinità di allenamenti o la gestione dello stress. La cassa è realizzata in alluminio, con una parte superiore fortemente bombata, che offre una soluzione di continuità e di rapidità con il retro del device.

Google Pixel Watch 2: offerta da non credere su Amazon

Google Pixel Watch 2 è in promozione su Amazon con uno sconto del 25% rispetto al valore iniziale, infatti il suo prezzo consigliato sarebbe di 399 euro, ma per solamente in questi giorni gli utenti possono spendere meno di 300 euro, arrivando a dover investire una quota finale di soli 299 euro. L’ordine lo potete effettuare qui, con garanzia legale della durata di 24 mesi complessivi.

Essendo un prodotto dell’azienda di Mountain View, è possibile fare affidamento direttamente sulla tecnologia Fitbit, con anche controllo di sicurezza, condivisione di emergenza e rilevamento cadute con possibilità di invio di SOS di emergenza. In confezione gli utenti possono trovare un cinturino in silicone completamente nero, che avvolge perfettamente il polso dell’utilizzatore, conferendo sicurezza ed affidabilità sul medio-lungo periodo, senza arrecare particolare fastidio. La cassa, come vi dicevamo è realizzata in alluminio, per un ottima resistenza e la possibilità di utilizzarla anche sotto la doccia, data la piena resistenza agli agenti atmosferici.