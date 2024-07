BMW ha annunciato che la sua divisione M lancerà una nuova auto elettrica ad alte prestazioni, prevista per il 2026 o 2027. Secondo Frank van Meel, CEO della divisione M di BMW, questa auto “supererà tutto ciò che avete visto finora”. La BMW M3 elettrica sarà basata sulla piattaforma Neue Klasse, integrando quattro motori elettrici e un avanzato software progettato per offrire prestazioni di livello superiore.

La BMW M3 elettrica raggiungerà potenze fino a 1.000 kW grazie a un nuovo sistema di propulsione e una centralina per la dinamica del veicolo, sviluppati internamente da BMW. Questa configurazione a quattro motori consentirà una gestione simultanea e precisa di diverse funzioni dinamiche. Van Meel spiega che il sistema a quattro motori è pensato per ottimizzare sia il telaio che la trasmissione, garantendo una dinamica di guida “neutra, lineare e prevedibile”.

La tecnologia dei quattro motori sarà utilizzata per creare un’auto con prestazioni eccezionali e manovrabilità avanzata. BMW non ha intenzione di sfruttare questa tecnologia per soluzioni particolari come la rotazione sul posto, ma mira invece a massimizzare la potenza e la coppia fornita dai motori attraverso un sofisticato sistema di raffreddamento. Questo sistema manterrà elevati livelli di prestazioni senza rischi di surriscaldamento, con un’architettura a 800V che garantirà tempi di ricarica ridotti e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

La M3 elettrica sarà dotata di una chimica delle batterie innovativa e un sistema di raffreddamento avanzato, differenti dai modelli standard della Neue Klasse, per assicurare che il pacco batterie fornisca costantemente energia ai motori. BMW sta inoltre considerando una variante a due motori per la nuova BMW M3, che offrirà una trazione posteriore con un’esperienza di guida distinta, mantenendo però l’hardware e il software avanzati della versione a quattro motori. Si prevede che questa configurazione a due motori possa raggiungere una potenza di circa 500 kW.