A quanto pare negli ultimi giorni l’ultimo aggiornamento di Windows 11 rilasciato da Microsoft assegnato un piccolo passo falso da parte dell’azienda di Redmond, sembra infatti che l’ultima aggiornamento piuttosto che migliorare la funzionalità del sistema operativo abbia messo a serio rischio l’integrità dei sistemi sui quali è stato installato.

L’aggiornamento incriminato è ilKB5039302 di Windows 11, sembra infatti che alcuni utenti poco dopo averlo installato abbiano iniziato a riscontrare un determinato problema, il loro sistema è infatti è andato incontro a improvvisi riavvii privi di una motivazione evidente, un problema che in alcuni casi arreso addirittura inutilizzabile la macchina sulla quale veniva eseguito il sistema.

Ovviamente si tratta di un bug legato all’aggiornamento che tra l’altro non è un aggiornamento maggiore bensì un aggiornamento opzionale, gli utenti hanno dichiarato che l’unico modo per tornare utilizzare il loro sistema senza problemi è stato quello di effettuare un ripristino ad una versione precedente priva ovviamente dell’ultimo aggiornamento installato.

La nota di Microsoft

Dopo qualche giorno dall’arrivo dell’aggiornamento, Microsoft ha pubblicato una nota in un documento di supporto che attesta: «dopo aver installato la release KB5039302 di Windows 11, del 26 giugno, alcuni device potrebbero non riuscire ad avviarsi. I sistemi colpiti dal problema potrebbero riavviarsi ripetutamente e richiedere delle operazioni di ripristino per tornare ad un utilizzo normale».

Si tratta dunque di una presa di coscienza evidente da parte di Microsoft che ha ammesso l’esistenza del problema senza però specificare un eventuale tempo di attesa per il rilascio di una patch correttiva di questo fastidioso bug che provoca il reboot loop, di conseguenza ci sarà sicuramente da attendere ancora un po’ per poi procedere all’istallazione dell’aggiornamento corretto e funzionante, in attesa di questo momento l’unica soluzione papabile è quella di disinstallare l’aggiornamento o ripristinare Windows 11 ad una versione precedente rilascio di quest’ultimo, nel caso non l’abbiate ancora installato non abbiate paura dal momento che Microsoft ha bloccato la sua distribuzione.