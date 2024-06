Nell’ambito dell’emergenza legata al richiamo di airbag Takata da parte di Stellantis, che ha coinvolto oltre 600.000 veicoli Citroen, sorge spontanea la domanda. Cosa succede se un incidente è causato dallo scoppio di un airbag soggetto a tale richiamo? La questione assume particolare rilevanza per gli automobilisti. Soprattutto per quanto riguarda la copertura assicurativa dei danni.

Risarcimento a causa degli airbag: cosa prevede la legge

Secondo le disposizioni legali vigenti, l’assicurazione è obbligata a risarcire i terzi coinvolti in un incidente. Sono compresi i passeggeri, senza possibilità di esclusione. Vi sono però alcune sfumature importanti da considerare. L’assicurazione potrebbe decidere di escludere specifiche garanzie facoltative. Come il risarcimento dei danni materiali e fisici al conducente assicurato. Se questi sono riconducibili a: mancanza di manutenzione; uso di componenti non conformi; difetti di riparazione o montaggio del veicolo. Tali esclusioni, però, devono essere chiaramente indicate nel contratto di assicurazione. Oltre che rispettare i termini della legislazione in vigore.

In situazioni simili, è fondamentale che gli automobilisti verifichino attentamente i dettagli della propria polizza assicurativa. È consigliabile mantenere una comunicazione costante con la propria compagnia. Così da poter chiarire eventuali dubbi in poco tempo. Ma soprattutto per assicurarsi che tutte le garanzie necessarie siano coperte. Specialmente in contesti di richiami di sicurezza come quello degli airbag Takata. In caso di contestazione sull’indennizzo da parte dell’assicurazione, l’automobilista potrebbe dover agire legalmente contro il produttore dell’auto per il recupero dei danni. Ciò se è stato invitato a non utilizzare il veicolo a causa del rischio elevato di incidente.

Insomma, la possibilità che l’assicurazione rifiuti di risarcire in caso di incidente legato a un airbag difettoso è piuttosto remota. Ma è comunque fondamentale essere informati e preparati su questi aspetti. La trasparenza e la chiarezza nel contratto sono essenziali. Al fine di proteggere i propri diritti e per garantire una gestione corretta delle responsabilità in caso di emergenze.