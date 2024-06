Le nuove CPU di Qualcomm sono finalmente arrivate sul mercato e ovviamente aziende e tester hanno potuto metterci mano e testare veramente le reali capacità di questa linea di processori, i risultati sembrano descrivere un contesto chiaro, la batteria e i consumi sono davvero impressionanti, le prestazioni invece non convincono a pieno soprattutto se paragonate ad altre realtà del settore.

I nuovi benchmark di X Elite hanno esordito su PassMark, vediamo un po’ cosa è venuto fuori.

Bene ma non benissimo

Stano ai dati presenti lo Snapdragon X Elite X1E-84-100, il top di gamma della prima generazione di SoC Arm di Qualcomm, è finalmente entrato a disposizione di PassMark che ha fatto i test del caso, i quali hanno registrato in media un punteggio di 3.895 punti in Single Core e 23.272 punti in Multi-Core, questo dato si scontra con un fattore, secondo i tester al momento ci sono circa 500 CPU in commercio migliori.

Per un confronto ci basta tenere in considerazione che l’X Elite X1E-84-100 ha 12 Core a frequenze tra 3,80 GHz e 4,20 GHz, di conseguenza può essere messo a confronto con il chip M2 di Apple e con il Core i5-13500, i quali segnano in single core rispettivamente 3922 e 3890 punti, la situazione diventa un po’ più spinosa quando parliamo del chip M2 Pro che non viene superato e dei chip M3 ed M3 Max, che segnano 4.770 e 4.845 punti, rispettivamente.

Anche in multi core il discorso non cambia, tolto il sorpasso a M2, M3 Max, M3 e M2 Pro si collocano saldamente al di sopra rispetto alla proposta di Qualcomm, con dei punteggi di 36.346 Punti, di 27.318 Punti e di 26.406 Punti.

Insomma le aspettative erano alte, forse troppo alte e al momento X Elite sembra fare fatica a rispettarle, trattandosi della prima generazione di questi processori è anche comprensibile sebbene tutti si aspettassero qualcosa in più.