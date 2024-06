Amazon, gigante del commercio online, sta pianificando un’ambiziosa mossa strategica per contrastare la crescente concorrenza da parte di TEMU, il noto negozio cinese, e Shein, un altro fenomeno nel settore della moda e dell’e-commerce. Secondo un rapporto proveniente dalla Cina, Amazon avrebbe tenuto un evento riservato con venditori locali per discutere del lancio imminente di un nuovo negozio low cost.

Amazon e il settore e-commerce

Questo nuovo store di Amazon, previsto per l’autunno, offrirà una vasta gamma di prodotti tra cui abbigliamento, articoli per la casa e altro ancora, con molte opzioni che costeranno meno di 20 Dollari. Questa mossa non solo mira a competere direttamente con TEMU e Shein sul fronte dei prezzi competitivi, ma potrebbe anche includere opportunità per i venditori di produrre piccoli lotti di articoli specifici, come evidenziato durante la presentazione.

Durante l’evento a porte chiuse, Amazon ha mostrato diversi prodotti senza marchio, come strumenti per il massaggio facciale, pesi per le braccia e custodie per smartphone. Questo suggerisce un focus su prodotti essenziali e di tendenza, mirando a catturare la fascia di mercato che preferisce opzioni economiche e accessibili.

Un elemento chiave della strategia di Amazon è stato anche discusso riguardo ai tempi di spedizione: l’azienda ha indicato che i tempi di consegna da Cina agli Stati Uniti sarebbero compresi tra nove e undici giorni. Non è stato chiarito se il lancio del nuovo negozio low cost sarà esteso anche al di fuori degli Stati Uniti, alzando interrogativi sulle prospettive di una distribuzione globale.

Un nuovo modo di fare acquisti

Questa mossa di Amazon rappresenta un importante sviluppo nel panorama dell’e-commerce, in cui la concorrenza tra giganti globali e nuovi attori è sempre più serrata. Il lancio del negozio low cost potrebbe non solo consolidare la posizione di Amazon nel mercato degli acquisti online, ma anche influenzare le dinamiche competitive globali nel settore della moda e dei beni di consumo.