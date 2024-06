Per chi non ne fosse ancora a conoscenza è stato ufficialmente dichiarato che la serie Samsung Galaxy S25 sarà alimentata dal nuovo chipset Exynos 2500. Di fronte a questa notizia alcuni utenti potrebbero però aver perso interesse per i prossimi top di gamma sudcoreani. Però, secondo un recente leak, alcuni dettagli che sono stati rivelati potrebbero far cambiare idea a molti. In modo particolare agli appassionati di fotografia. Tali informazioni provengono dal noto leaker ISAQUES81 e sono state riportate anche dalla rinomata testata internazionale GSMArena. Questi dettagli suggeriscono che il comparto fotografico del SamsungGalaxy S25Ultra sarà particolarmente impressionante.

Galaxy S25 Ultra: nuovi sensori per scatti di alta qualità

L’ ultra-grandangolo della nuova serie utilizzerà una versione aggiornata del sensore Samsung ISOCELL JN1. Combinato con una risoluzione di 50 MP e una dimensione di 1/2.76″. Samsung ha apportato modifiche hardware importanti per migliorare la qualità delle foto grandangolari. Anche se l’obiettivo sarà leggermente più piccolo rispetto a quello del Galaxy S24 Ultra. Ciò dovrebbe garantire scatti ancora più nitidi e dettagliati, nonostante le dimensioni ridotte del sensore.

Ma non è tutto. La fotocamera con zoom ottico 3x del GalaxyS25Ultra sarà dotata di un nuovo sensore ISOCELL da 50 MP, con una dimensione di 1/3″. Questa lente sarà leggermente più grande rispetto a quella dell’ S24Ultra. Il che dovrebbe permettere di catturare immagini con una migliore qualità e più dettagli. Il teleobiettivo con zoom ottico 10x, già apprezzato nel modello precedente, sarà invece mantenuto. Così da offrire una continuità nelle prestazioni di alto livello.

La camera principale resterà invariata. Mantenendo il sensore da 200 MP già presente nel modello attuale.

In più, sono in sviluppo nuovi algoritmi che dovrebbero ulteriormente migliorare la qualità delle immagini. Anche se altri dettagli specifici non sono ancora stati rivelati. Queste anticipazioni mostrano come Samsung continui a investire fortemente nel miglioramento delle capacità fotografiche dei suoi dispositivi di punta.