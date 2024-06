Molto presto BMW porterà al debutto la sua nuova piattaforma denominata Neue Klasse, la quale rivestirà un ruolo davvero molto importante all’interno dell’economia aziendale di BMW poiché sarà la base portante di numerose vetture che verranno rilasciate in futuro, l’azienda infatti prevede l’arrivo di ben 6 automobili, i primi due a debuttare saranno una berlina e un SUV dello stesso segmento della Serie 3.

BMW Serie 3

Il nome ufficiale ancora non è stato dichiarato, c’è chi avanza come ipotesi la dicitura BMW i3, modello che però non avrà nulla a che fare con la compatta elettrica già rilasciata dalla casa automobilistica, il nuovo modello elettrico affiancherà le già presenti vetture endotermiche dal momento che BMW ha come piano aziendale quello di offrire al cliente un parco scelta oltre che elettrico anche benzina/diesel/ibrido.

La berlina elettrica comunque adotterà il design già visto nei concept con un frontale dotato di una particolare rivisitazione del doppio rene, l’interno invece dovrebbe essere a elevato stampo tecnologico con BMW Panoramic Vision, cioè un sofisticato Head-Up Display, il quale dovrebbe proiettare nell’abitacolo le informazioni alla giusta altezza nella linea visiva del guidatore.

Come se non bastasse, la recente partnership con Rimac Technology dovrebbe portare ad un miglioramento in termini di efficienza energetici dal momento che le nuove batterie con celle cilindriche dovrebbero garantire prestazioni nettamente superiori al passato con anche l’introduzione all’architettura a 800V, di conseguenza le vetture dovrebbero garantire una ricarica super veloce in grado di annientare le attese.

Per quanto riguarda il powertrain non si sa cosa monterà sotto il cofano la vettura, si sa però che ci saranno varianti ad uno, due o 4 motori elettrici per offrire una variegata esperienza in termini di prestazioni, la vettura dovrebbe arrivare tra il 2025 ed il 2026 in via ufficiale, non si sa quale sarà il prezzo di messa in commercio.