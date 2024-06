BMW: in arrivo novità per la Serie 1 e la nuova BMW i2

BMW sta preparando il terreno per una nuova era nelle automotive con l’introduzione dei modelli i1 e i2. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli, questi nuovi veicoli molto importanti per la strategia verso elettrificazione della casa automobilistica bavarese. Attualmente in fase di sviluppo presso il centro di sviluppo di Monaco di BMW, i1 e i2 espanderanno le proposte offerte per la mobilità sostenibile. Queste andranno al di là delle tradizionali Serie 1 e Serie 2 di cui si è tanto sentito parlare ultimamente.

La BMW i1 sarà una berlina compatta. Essa avrà un design molto innovativo caratterizzato dei recenti concept Vision della casa automobilistica. Questo modello non solo dovrebbe avere, da quanto comunicato dalla stessa BMW, prestazioni elettriche avanzate, ma anche regalare un’esperienza di guida estremamente precisa grazie alla sua grandiosa tecnologia integrata.

BMW: ancora sorprese in serbo per noi appassionati del brand

La BMW i2 si distinguerà invece per il suo stile da crossover. Si parla anche di una papabile evoluzione verso una variante coupé. Il modello prende palesemente ispirazione dalla celebre BMW i3 e combina praticità e design moderno in un’auto molto versatile, studiata per le esigenze del guidatore moderno che si sposta in città e viaggia per lunghi percorsi.

Entrambi i modelli si basano sulla piattaforma Neue Klasse dell’azienda Ormai tale piattaforma è molto comune nelle auro della casa poiché è stata progettata per supportare un’architettura avanzata a 800 V. Tale tecnologia presenta una grandiosa flessibilità nella configurazione della trazione, da posteriore a integrale. Essa sarà poi fondamentale per integrare batterie all’avanguardia e tecnologie energetiche che vadano a migliorare l’autonomia delle auto BMW.

Le specifiche tecniche dettagliate non sono ancora state divulgate completamente, ma è chiaro che BMW sta puntando a una nuova generazione di veicoli elettrici. Il debutto dei modelli i1 e i2 è previsto per il 2027 e il 2028. Questi modelli non solo sono un avanzamento nella trasformazione elettrica per Bla società, ma anche un’opportunità per ridefinire gli standard di mobilità sostenibile nel settore automobilistico globale.