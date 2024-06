Apple Vision: con Mac è possibile avere la versione a basso costo

Il presuntoè al centro di numerose discussioni da tempo. Ci sono variche avanzano ipotesi sulle possibilidi tale variante del visore. Nell’ultima edizione della sua newsletter ““, il noto giornalista di, ha tentato di fare chiarezza sulle potenziali caratteristiche di questo dispositivo.

Secondo quanto riportato, Apple starebbe testando un campo visivo ridotto per il suo visore più economico rispetto al modello “Pro“. Quest’ultimo, lanciato all’inizio del 2024, ha un prezzo di 3500dollari, rendendolo accessibile solo a una ristretta fascia di consumatori. La riduzione del campo visivo non sarebbe però l’unica modifica. Apple starebbe considerando la possibilità di richiedere la connessione a un iPhone o un Mac per il funzionamento del visore. Questo cambiamento consentirebbe di eliminare numerosi chip e componenti interni, contribuendo significativamente alla riduzione dei costi di produzione dell’headset.

Apple lancia una nuova variante del suo visore?

Parallelamente, l’azienda di Cupertino sta lavorando anche al successore diretto del Vision Pro, conosciuto con il nome in codice N109. I prototipi di questo nuovo modello sono molto simili all’attuale Vision Pro, ma con alcune migliorie tecniche. Tra queste, un processore più veloce e fotocamere esterne migliorate. L’obiettivo principale per il nuovo Vision Pro sarebbe però quello di renderlo più leggero e comodo da indossare, migliorando ulteriormente l’esperienza utente.

Come sempre, è consigliabile trattare queste informazioni con cautela. I rumor di questo tipo potrebbero non riflettere esattamente i piani futuri di Apple. La compagnia è nota per la sua riservatezza e la capacità di sorprendere il mercato con innovazioni non previste. Le speculazioni sugli sviluppi del settore sono indicative delle tendenze e delle aspettative degli esperti e degli appassionati di tecnologia.

L’dea di Apple per un Vision a basto costo potrebbe rappresentare una svolta per rendere la tecnologia del visore accessibile a un pubblico più ampio. Allo stesso tempo, le migliorie attese mostrano l’impegno dell’azienda nel continuare a innovare e migliorare i suoi prodotti di punta.