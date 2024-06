Xiaomi lancia il suo secondo SUV elettrico contro la Tesla Model Y

Sono passati sei mesi da quando la Xiaomi ha lanciato la ormai famosa SU7 e non accenna a rallentare la sua corsa. L’azienda sta già lavorando sul suo secondo modello che pare si tratti di un SUV. Alcune foto spia hanno permesso agli appassionati di intravedere alcuni dettagli della nuovissima auto, anche se molto camuffata, che pare avere il design da SUV coupé ispirato alla Ferrari Purosangue.

Le immagini online mostrano che il SUV Xiaomi possiede un sensore LiDAR posizionato sulla parte superiore del veicolo. Esso dovrebbe essere destinato a supportare il sistema ADAS NOA (Navigate on Pilot) di Xiaomi, che consente anche di migliorare le capacità di guida autonoma del veicolo. La parte posteriore del nuovo SUV appare più grande rispetto al SU7, mantenendo però lo stesso design distintivo del fanale posteriore.

Con questo nuovo modello, Xiaomi propone una tipologia d’auto così tecnologica e sviluppata da riuscire a competere egregiamente con uno dei veicoli più popolari dell’intero mercato: la Tesla Model Y, anch’essa un SUV elettrico. Non si conosce la data di rilascio (almeno per ora), ma alcune indiscrezioni suggeriscono che la produzione potrebbe iniziare entro la fine del prossimo anno.

Xiaomi SU7 ha lanciato l’azienda tra il top dell’elettrico

Il successo del SU7 ha alimentato l’ottimismo di Xiaomi nel settore automobilistico. Il primo modello ha infatti registrato oltre 50.000 ordini nei primi 27 minuti di vendita in Cina. Nei primi 32 giorni di produzione, l’azienda ha realizzato 10.000 auto così da raggiungere una quota 90.000 vetture entro la fine di quest’anno.

Con la sua entrata nel mercato dei veicoli elettrici, Xiaomi espande ancor più il suo dominio. Il proprio portafoglio oltre gli smartphone e i dispositivi elettronici si allarga ed ora cerca di affermarsi come uno dei leader di rilievo anche nell’automobilismo. La strategia di Xiaomi è quella di sfruttare tutta la propria conoscenza accumulata negli anni della tecnologia e trasportarla su auto elettriche sempre più avanzate così da proporre modelli allettanti e competitivi.

La tecnica intrapresa da Xiaomi, combinata con la sua capacità di produzione su larga scala e la sua forte presenza sul mercato cinese, è vista come una minaccia per i leader del settore come la Tesla. Ora, con l’arrivo del nuovo SUV coupé, la società dimostra di avere le giuste ambizioni e ottime risorse per competere con i nomi più conosciuti.