Microsoft recentemente ha introdotto un aggiornamento molto importante che riguarda una delle sue applicazioni più utilizzate dagli utenti.

Si tratta dell’app Foto, dove con l’aggiornamento, Microsoft intende introdurre numerose funzioni che andranno sicuramente a migliorare l’esperienza dell’utente, rinnovando l’applicazione.

L’aggiornamento che arriverà prima per le versioni di Windows Insider e successivamente per tutti gli altri, riguarderà due aspetti fondamentali dell’applicazione: l’estetica e le funzionalità vere e proprie.

Microsoft Foto: cosa cambierà con il nuovo aggiornamento?

Si sa che le applicazioni per resistere nel tempo e mantenere costante l’interesse degli utenti devono subire ciclicamente dei restyling. Questo vale sia per le applicazioni presenti su sugli smartphone, sia per quelle presenti sui computer.

Ecco perché Microsoft ha deciso di lanciare una versione del tutto rinnovata della sua app Foto. Ma cosa cambierà con il nuovo aggiornamento?

Per quanto riguarda la parte estetica dell’applicazione, Microsoft introdurrà un’interfaccia del tutto rivisitata, con lo scopo di prenderla molto più intuitiva e semplice da utilizzare.

Per quanto riguarda le funzioni, invece, si assisterà innanzitutto a un miglioramento generale delle prestazioni grazie a delle nuove integrazioni. Invece, concentrandoci sull’aspetto più importante, sappiamo che il nuovo aggiornamento porterà dei cambiamenti significativi e nuovi strumenti.

Tra le nuove funzioni più importanti segnaliamo la possibilità di gestire il trasferimento dei contenuti multimediali dagli altri dispositivi e una funzione che permette di personalizzare il livello di ingrandimento di una foto dal 10 all’800%.

Inoltre due delle funzioni più utilizzate dagli utenti, che sono Condividi e Avvia presentazione cambieranno del tutto posto. Infatti, se prima erano presenti come opzioni di un menu extra, ora appaiono sulla schermata principale, permettendo agli utenti di utilizzarle con più facilità.

Infine, un altro strumento molto importante è quello di creare una serie di collegamenti che permetteranno agli utenti di passare dalla visualizzazione delle foto all’uso di altre applicazioni Microsoft per modificare ulteriormente i propri contenuti.