Esselunga è la casa del risparmio: scopri le FOLLI PROMOZIONI

Esselunga è grande convenienza, è affidabilità ed è anche versatilità. I suoi negozi non rientrano nella categoria classici ipermercati, sono molto di più! Trovi prodotti a marchio Esselunga (che ti consigliamo vivamente di provare) e i brand più famosi. Approfitta, prendi il tuo carrello e riempilo di prodotti deliziosi di ogni genere e adatti ad ogni tua esigenza (intolleranze e stile alimentare). Esselunga ha per anche altre sorprese!

Come vedrai nel volantino, Esselunga propone piccoli elettrodomestici utili e duraturi come le sue friggitrici ad aria o asciugacapelli per uno stile perfetto. Non mancano poi device eccezionali come tv, lavatrici, aspirapolveri e persino laptop straordinari. Sai cos’altro c’è che ti aspetta? Tantissime altre promozioni, il volantino ne è strapieno, ma soprattutto i prezzi sono stracciati! Non solo puoi quindi effettuare una grandiosa spesa, ma puoi portare a casa anche tecnologia di alto livello pagandola pochissimo.

Esselunga ti dona elettrodomestici fantastici per trasformare la tua casa

Esselunga ti regala sconti su brand eccezionali e famosi per la loro superba affidabilità come Bosch, Hotpoint, Whirpool ed altri ancora. La sua nuova iniziativa propone i lor meravigliosi device a prezzi minuscoli. Acquista una favolosa lavatrice e scegli la Bestpoke Samsung ora per un periodo limitato soltanto 439 euro o anche la ancora più tech AI+Controle a soli 629 euro. Per te ci sono altri marchi e modelli come la super eccezionale lavatrice Haier scontatissima al prezzo super basso di soltanto 669 euro. Solitamente la troveresti a molto di più, a ben 1299 euro! Compra da Esselunga anche una potente lavastoviglie Bosch, ci sono diversi modelli che ti aspettano nel volantino!

Credevi fossero finite le lavatrici? No! Si cambia musica da Esselunga con la Whirpool ad appena 439 euro. Ti consigliamo poi l’imperdibile frigo Daya con 4 porte e dal design minimal 729 euro. Guarda cos’altro c’p nel volantino che puoi sfogliare proprio qui sotto e poi vai sul sito web Esselunga da questo link per acquistare tutto quello che vorresti di nuovo per la tua abitazione. La promo è anche valida in store, ma comunque i prodotti ti verranno consegnati a casa!