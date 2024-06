Novità importantissime in arrivo su WhatsApp. Si tratta di una funzione tanto attesa e tanto richiesta dagli utenti di tutto il mondo, e che a breve arriverà anche in Italia.

Come sappiamo, WhatsApp è solito introdurre degli aggiornamenti ciclici che rendano l’applicazione sempre migliore e che sono improntati sul miglioramento dell’esperienza dell’utente sulla piattaforma.

Ecco perché WhatsApp spesso ascolta le richieste degli utenti più affezionati, e cerca di migliorare le proprie prestazioni per accontentare una fetta importante di popolazione.

Di questa funzione in particolare si è tanto parlato anche durante lo scorso anno. Si tratta, infatti, della possibilità di condividere contenuti multimediali con gli altri utenti in alta qualità.

Già lo scorso anno WhatsApp aveva introdotto questa funzione, ma soltanto per il singolo contenuto multimediale che poteva essere inviato in HD, mentre adesso si può selezionare un’opzione che permette l’invio in alta qualità di tutti i contenuti multimediale, senza dover necessariamente selezionare ogni volta l’opzione.

WhatsApp: come fare per inviare contenuti multimediali in HD?

L’opzione per inviare contenuti multimediali in alta qualità verrà rilasciata a breve su tutti i dispositivi sia Android che iPhone, ma per attivarla sui diversi smartphone saranno necessarie due strade differenti.

Per quanto riguarda gli iPhone basterà recarsi su WhatsApp, successivamente su Impostazioni, su Spazio e dati, su Qualità caricamento media e solo a quel punto scegliere Qualità in HD.

Per i dispositivi Android bisognerà recarsi sempre sull’applicazione di WhatsApp, su Impostazioni, su Archiviazione e dati e alla sezione Qualità caricamento file multimediali scegliere anche in questo caso Qualità HD e poi salvare il tutto.

La possibilità di inviare contenuti multimediali in HD è un’opzione veramente utile per gli utenti, tuttavia c’è da considerare un punto negativo di questa scelta. Infatti, scegliendo l’opzione di invio in HD la condivisione dei file multimediali, come foto e video, sarà sicuramente molto più lenta.