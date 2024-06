Presto sta per cambiare il modo in cui gli utenti inviano foto e video su WhatsApp. Si tratta di una nuova modalità di caricamento ad alta definizione (HD). Quest’ultima verrà resa un’impostazione predefinita. Prima dell’aggiornamento, per inviare contenuti con una risoluzione più elevata dovevano selezionare l’opzione manualmente per ogni singolo invio. Senza tale opzione la qualità di foto e video viene compromessa. Ciò rende l’esperienza di condivisione di contenuti visivi meno soddisfacente.

WhatsApp cambia la modalità di invio per i file in alta definizione

Con il nuovo aggiornamento, la piattaforma elimina la necessità di selezionare manualmente l’opzione HD. In questo modo gli utenti potranno condividere i loro contenuti in modo più rapido. E non solo. Quest’ultimi presenteranno una qualità visiva decisamente superiore. Le foto e i video inviati in alta definizione saranno contrassegnati con un’etichetta “HD“. Quest’ultima verrà posizionata nell’angolo in basso a sinistra dei file.

L’aggiornamento è stato inizialmente individuato nella versione beta 2.24.13.10 di WhatsApp. È probabile che nelle prossime settimane diventerà disponibile per tutti gli utenti.

È importante notare che l’utilizzo di file in HD comporta un consumo maggiore di dati. Inoltre, ne risentirà anche lo spazio di archiviazione rispetto alle opzioni standard. Si tratta di dettagli importanti da considerare quando si parla della memoria del proprio dispositivo. Nonostante ciò, gli utenti che apprezzano una qualità visiva superiore e desiderano preservare i dettagli nei loro file, lo spazio richiesta dalla modalità HD potrebbe essere visto come un sacrificio accettabile.

Per verificare se la funzione è già disponibile sul proprio smartphone, gli utenti possono accedere alle impostazioni di WhatsApp. Si tratta di una procedura molto semplice che consente agli utenti di gestire facilmente le loro preferenze di qualità di immagine e video. La modalità impostata resta quella di default anche se può essere modificata in qualsiasi momento sulla base alle proprie esigenze e alle condizioni di utilizzo.