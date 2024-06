Trasparenza e privacy: Apple etichetta immagini generate dall’IA

Durante il reveal di Apple Intelligence, una delle funzioni più interessanti presentate è stata la capacità del modello di generare immagini utilizzando l’intelligenza artificiale, sia partendo da prompt testuali che da foto caricate. Questa nuova tecnologia rappresenta un passo significativo nel campo della generazione di contenuti visivi attraverso algoritmi avanzati.

Apple e la sua politica di trasparenza nell’uso dell’IA

Apple ha chiarito che, simile ad altri grandi modelli linguistici (LLM) concorrenti, Apple Intelligence applicherà una filigrana invisibile ad ogni immagine generata. Questa filigrana serve a distinguere le immagini reali da quelle create con l’AI, garantendo trasparenza e facilitando l’identificazione dell’origine delle immagini.

La notizia è stata riportata dal noto blogger John Gruber, che ha sottolineato come i dirigenti di Apple, durante un panel alla WWDC, abbiano enfatizzato l’importanza della trasparenza. È stato evidenziato l’impegno dell’azienda nel contrassegnare i metadati delle immagini generate, anche per modifiche fotografiche apparentemente minori come la rimozione di oggetti.

Craig Federighi, durante il panel, ha dichiarato: “Ci assicuriamo di contrassegnare i metadati dell’immagine generata per indicare che è stata alterata“. Ha inoltre ribadito che Apple non intende sviluppare tecnologie per creare immagini realistiche di persone o luoghi, mantenendo un approccio cauto verso l’uso dell’IA in questo ambito.

Questa politica di trasparenza non è unica di Apple. Altre piattaforme come TikTok, OpenAI, Microsoft e Adobe hanno implementato sistemi simili di etichettatura e filigrane digitali per consentire agli utenti di distinguere i contenuti creati o manipolati dall’intelligenza artificiale. Questo approccio risponde alla crescente preoccupazione riguardo alla manipolazione digitale e alla sicurezza dei contenuti visivi online.

Per innovazioni tecnologiche più etiche

Apple, nota per il suo impegno sulla sicurezza e la privacy degli utenti, continua a mantenere elevati standard etici e pratici nel campo dell’IA. Questi sviluppi riflettono l’importanza crescente di garantire che le tecnologie avanzate siano utilizzate in modo responsabile e trasparente, proteggendo al contempo gli interessi e la fiducia degli utenti.