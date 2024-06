Samsung Galaxy S25: un passo indietro per la batteria?

Le anticipazioni che girano ultimamente sulle specifiche dei nuovissimi ed attesi Samsung Galaxy S25 Ultra hanno portato in alto le aspettative dei più appassionati di tecnologia e del brand. Da poco un nuovo leak riguardante le prestazioni della batteria del modello ha però smorzato l’entusiasmo avuto fino ad ora. Perché? Pare che la batteria abbia una potenza di 4.000 mAh, potenza che in realtà abbiamo già visto nel modello precedente, il Galaxy S24, non portando quindi ad alcun miglioramento.

Nel caso in cui questa particolare notizia venisse confermata, il Samsung Galaxy S25 potrebbe avere un punto di debolezza non indifferente. La decisione di continuare ad utilizzare infatti una batteria da 4.000 mAh sembra non essere l’ideale. Lo smartphone dovrebbe avere prestazioni così elevate da rendere obsoleta tale capacità, non sufficiente per garantire al modello un’autonomia adeguata, trattandosi anche di uno smartphone di alta fascia.

Come farà il Samsung Galaxy S25 a soddisfare le aspettative? Avrà comunque vendite elevate?

Il problema riscontrato sta nel potenziale aumento dei consumi energetici derivante dai nuovi chip. Il Galaxy S25 della Samsung dovrebbe infatti essere dotato dello Snapdragon 8 Gen4 di Qualcomm, un chip assai potente che richiede parecchia energia per il funzionamento. Gli esperti credono che una papabile soluzione a tale problematica sia invece l’uso del chip Exynos almeno per i modelli base del Galaxy S25, migliorando di più sull’efficienza energetica anche se dovesse andare a scapito delle prestazioni.

Questa scelta rischierebbe potrebbe però essere anche negativa da altra parte, lasciando Samsung indietro rispetto alla concorrenza che riescono ad equilibrare questi due importanti aspetti. Per contrastare questi problemi, si vocifera poi che la Samsung stia anche investendo nell’intelligenza artificiale il cui utilizzo migliorerebbe il consumo energetico. L’IA potrebbe ridurre i consumi eliminando in tempo reale i processi in background non utilizzati dall’utente.

In attesa dell’arrivo delle conferme ufficiali dell’azienda, il leak sulla batteria del Galaxy S25 suscita preoccupazioni sulla capacità. Samsung riuscirà a mantenere competitiva l’autonomia del suo prossimo flagship? Se da un lato l’uso dell’IA per il risparmio energetico rappresenta un’innovazione parecchio interessante, dall’altro la scelta di una batteria da 4.000 mAh potrebbe comunque non essere sufficiente. Solo il tempo ci saprà effettivamente dire se Samsung sarà in grado di bilanciare sia la potenza e che la durata.