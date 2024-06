ByteDance, l’azienda madre di TikTok, ha recentemente lanciato Whee, un’applicazione sociale che presenta diverse somiglianze con Instagram. Nonostante sia già disponibile sul Play Store, al momento non è scaricabile in Italia, né in altre parti d’Europa e negli Stati Uniti; la distribuzione è limitata a una dozzina di paesi selezionati.

La novità di Whee e le sue foto

Secondo la descrizione fornita da ByteDance e dalle schermate disponibili, Whee è progettata per permettere agli utenti di mantenere contatti con i loro amici più stretti, condividendo momenti autentici della vita quotidiana attraverso foto. L’app mira a creare uno spazio dove gli utenti possano mostrare la propria autenticità e condividere esperienze significative con i loro migliori amici.

L’aspetto visuale di Whee ricorda molto Instagram, con un’identità cromatica simile che caratterizza sia il logo che l’interfaccia dell’app. E le somiglianze non si limitano all’aspetto estetico; Whee si concentra esclusivamente sulla condivisione di foto, a differenza di Instagram che include anche video. Questo approccio potrebbe essere visto come un ritorno allo spirito originale di Instagram, quando la piattaforma era incentrata principalmente sulla fotografia e sull’espressione visiva senza la competizione dei contenuti video.

ByteDance sembra puntare anche sulla creazione di uno spazio più intimo per la condivisione, in contrasto con la corsa ai like e alle condivisioni che dominano piattaforme come TikTok e Instagram. Questo rispecchia una tendenza più ampia nel panorama dei social media, con molte piattaforme che cercano di offrire alternative per condividere contenuti in modo più ristretto e personale. Un esempio è BeReal, un social che ha avuto successo con una simile proposta.

Whee non è l’unico progetto di ByteDance che richiama Instagram; recentemente l’azienda ha avviato il testing di TikTok Notes in Australia e Canada. Quest’app si concentra anch’essa sulla condivisione di foto, ma con un’enfasi particolare sulle didascalie associate ai contenuti, aggiungendo un elemento di storytelling alla condivisione visuale.

ByteDance e il coraggio di guardare oltre

ByteDance sta esplorando nuovi orizzonti nel panorama dei social media con Whee e altri progetti simili, cercando di offrire agli utenti esperienze diverse e complementari rispetto alle piattaforme esistenti come TikTok e Instagram. Resta da vedere come queste nuove iniziative saranno accolte dai consumatori e come si evolveranno nel competitivo mercato delle app sociali.