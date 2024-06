Fra ormai poche ore il produttore tech Vivo presenterà ufficialmente sul mercato mobile un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Si tratta del nuovo Vivo Y58 5G e ora, grazie ad una nuova immagine teaser ufficiale, sappiamo cosa aspettarci dal punto di vista estetico e del design. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo sta per annunciare sul mercato il nuovo Vivo Y58 5G, ecco come sarà

Fra pochissime ora sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia medio-bassa a marchio Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y58 5G. Si tratta del successore dello scorso Vivo Y56 5G annunciato ormai lo scorso mese di febbraio. Rispetto a quest’ultimo, troviamo un design ed un look leggermente rinnovati. La parte posteriore è ora infatti occupata da un modulo fotografico di forma circolare.

Al suo interno trovano posto due sensori fotografici accompagnati da un piccolo flash LED. Il precedente modello, invece, aveva sul retro un modulo fotografico rettangolare con due sensori fotografici posti a semaforo. Dall’immagine teaser in questione, possiamo inoltre notare come la backcover dello smartphone sia squadrata e piatta ai lati. Il frame laterale sembra avere una rifinitura lucida ed ospiterà un sensore biometrico per lo sblocco.

Da notare poi due delle future colorazioni che saranno disponibili. Una colorazione sarà color ghiaccio, mentre l’altra colorazione sarà verde smeraldo. L’immagine teaser in questione non ci ha purtroppo confermato il design che caratterizzerà la parte frontale di questo smartphone, ma immaginiamo che ci sarà un ampio display con un foro centrale per la fotocamera anteriore.

Insomma, almeno dal punto di vista prettamente estetico, sembra che ci troveremo di fronte ad un ottimo prodotto ben costruito e soprattutto curato esteticamente. Ricordiamo che a breve si terrà il suo debutto ufficiale, quindi vi terremo aggiornati su specifiche tecniche e soprattutto sui prezzi di vendita ufficiali.