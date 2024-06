Microsoft ha rilasciato la conferma ufficiale riguardo il rinvio del lancio di una nuova funzione. Si tratta della discussa Recall ideata per Windows 11 che avrebbe dovuto debuttare sui PC Copilot+. Si è tanto parlato della funzione a causa di alcune potenziali problematicità relative alla sicurezza. I feedback ricevuti dagli utenti del programma Windows Insider avevano evidenziato possibili falle che hanno allarmato molti esperti del settore.

Dopo i primi riscontri negativi riguardo Recall, Microsoft aveva deciso di escludere l’attivazione di default dell’applicazione. Tale intervento non è però risultato abbastanza e l’azienda di Redmond ha deciso di rimandarne il lancio a data da destinarsi.

Microsoft ferma il lancio dell’app Recall

La funzionalità per Windows 11 avrebbe dovuto catturare regolarmente degli screenshot del desktop. Quest’ultimi sarebbero poi stati analizzati dall’intelligenza artificiale, grande protagonista dei PC Copilot+, per poter estrapolare informazioni e dati utili riguardo le attività degli utenti.

È proprio tale meccanismo ad aver attirato le prime critiche. Anche se Microsoft aveva più volte dichiarato che i dati sarebbero stati analizzati solo in locale, molti esperti di sicurezza temevano per l’incolumità della privacy degli utenti.

Come accennato, Microsoft era già intervenuta sulla questione rendo Recall opzionale e non attiva di default. In questo modo gli utenti avrebbero potuto decidere se sfruttare o meno la funzione. Inoltre, l’azienda era intervenuta anche aggiungendo il filtro di Windows Hello che si occupa dell’accesso alla cronologia dei dati.

Nonostante tali interventi, il sistema non è riuscito a garantire gli standard di protezione previsti. Ciò ha convinto Microsoft a rimandare il lancio di Recall. L’annuncio è arrivato sul blog di Windows Insider, dove viene spiegato che l’azienda sta apportando una serie di modifiche, sulla base dei feedback ricevuti dalla community, per garantire che la funzione possa soddisfare gli standard di sicurezza. Nel frattempo, Microsoft afferma che continuerà a raccogliere i feedback per intervenire sui dubbi presentati. Dunque, sarà necessario attendere ancora prima che Recall possa ufficialmente arrivare sui PC Copilot+.