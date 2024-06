Windows 11 permette l’accesso tramite un account locale, anche se l’azienda di Redmond consiglia di creare di un account Microsoft. Quali sono i vantaggi? I benefici principali di un account Microsoft includono la sincronizzazione dei file tra dispositivi e la possibilità di esportare le impostazioni su più computer. Inoltre, offre vantaggi anche in termini di sicurezza. Tali suggerimenti vengono indicati nella pagina di supporto dell’azienda. Bisogna però considerare che non tutti gli utenti desiderano utilizzare un account Microsoft, preferendo l’account locale che consente l’accesso senza una connessione internet.

È indipendente dagli altri servizi. Inoltre, non risulta collegato al cloud. Le impostazioni, i file e le applicazioni vengono limitate al singolo dispositivo. L’account Microsoft, invece, è associato a un indirizzo e–mail e a una password. Quest’ultimi vengono utilizzati con vari servizi Microsoft come Outlook.com, Hotmail, Office, OneDrive, Skype, Xbox e Windows.

Vantaggi e svantaggi di un account locale su Microsoft

Anche se l’azienda di Redmond privilegia la propria opzione, per alcuni utenti tale soluzione non è la migliore. Quest’ultimi non desiderano collegare il proprio profilo alle app Microsoft o non dispongono di una connessione stabile. In questi casi, un account locale offre maggiore privacy e sicurezza, riducendo al minimo i rischi di sottrazione dei file poiché l’account è legato solo alla macchina in uso.

Ci sono alcuni passaggi da eseguire per effettuare un passaggio. Per passare da un account Microsoft a un account locale, è necessario accedere alle impostazioni e poi nella sezione “Account“. A questo punto bisogna seleziona “Accedi con un account locale“, quindi seguire le istruzioni per creare un account locale, inserendo le informazioni necessarie come nome utente e password.

Per configurare Windows 11 senza un account Microsoft durante l’installazione iniziale, è possibile aprire il Prompt dei comandi premendo Maiusc + F10, digitare il comando `OOBE\BYPASSNRO` e premere Invio. Dopo il riavvio, alla schermata di connessione alla rete, comparirà l’opzione “Non ho Internet“. Selezionala e poi scegli “continua con configurazione limitata“. Tale procedura consente di portare a termine l’installazione con un account locale.