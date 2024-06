Fiat Grande Panda: la nuova city car in versione elettrica

La Fiat si recente ha svelato la tanto attesa Grande Panda. Una nuova versione della celebre utilitaria che per la prima volta sarà disponibile anche in versione elettrica. La presentazione, avvenuta a sorpresa, ha mostrato un design rinnovato e motorizzazioni innovative. Catturando immediatamente l’attenzione del pubblico e degli appassionati del marchio. Stellantis, il gruppo automobilistico proprietario del brand, ha rilasciato alcune immagini accompagnate da un comunicato conciso. Ma ha promesso una presentazione dettagliata il prossimo 11 luglio.

Grande Panda elettrica: autonomie e prezzi competitivi

Con la nuova GrandePanda, si solleva inevitabilmente la questione del prezzo. Basandosi sui costi della Citroen e-C3, lanciata lo scorso ottobre, e considerando il listino della prossima FiatPanda, possiamo fare alcune stime. L’attuale Panda aggiornata dovrebbe costare circa 15.900€ per la versione base. Mentre la CitroenC3 con motore benzina da 100 cavalli è offerta a 14.990€. Pertanto, sembra plausibile ipotizzare che la Grande Panda possa avere un prezzo di partenza intorno ai 15.000€. una simile cifra potrebbe rendere la nuova vettura una scelta particolarmente attraente. Considerato il suo design apprezzato e la storica popolarità tra gli automobilisti italiani. Ad ogni modo, il posizionamento del prezzo richiede equilibrio per evitare di penalizzare la concorrenza interna con la Pandina. Anch’essa presto disponibile.

Per quanto riguarda le versioni elettriche della Grande Panda, si prevede la disponibilità di due varianti in base all’autonomia. Una da 200km e una da 320km. Attualmente, la Citroen eC3 con autonomia di 320km è venduta a 23.900€. Di conseguenza, la nuova arrivata elettrica potrebbe essere proposta a un prezzo simile. Forse intorno ai 22.000-23.000€ per la versione con maggiore autonomia. La variante con 200km potrebbe invece scendere sotto i 20.000€. Arrivando a posizionarsi in diretta concorrenza con modelli come la Dacia Spring, che parte da 17.900€.

Queste stime sono soggette a variazioni, e ulteriori dettagli saranno rivelati nelle prossime settimane. Intanto, l’attesa cresce per la presentazione ufficiale, che fornirà informazioni definitive sui costi e su tutte le specifiche tecniche. La prossima citycar è ormai pronta a sfidare il mercato con una proposta innovativa e competitiva.