Esselunga è il negozio che stai cercando se vuoi fare la spesa e in contemporanea acquistare dispositivi tecnologici stupefacenti a prezzi ancora più sconvolgenti. La sue offerte pazze ti stanno aspettando per sorprenderti con la loro grande convenienza e per farti risparmiare su una marea di prodotti, dagli alimentari ai device di ultima tecnologia. Trovi solo il meglio da Esselunga!

Approfitta subito del suo ultimo favoloso volantino dedicato in esclusiva ai prodotti tech. Fino al 19 giugno hai la possibilità di acquistare smartphone, auricolari, smart tv, aspirapolveri senza filo ed ancora smartwatch ed altro a costi ribassati. Non ci sono promo così allettanti in giro e che siano anche così grandi. Esselunga è sempre una garanzia e il suo volantino è spettacolare.

Da ESSELUNGA trovi fantastici device a prezzi straordinariamente convenienti

Da Esselunga trovi alcuni degli smartphone più potenti adesso in circolazione a prezzi a dir poco assurdi. Acquista un fantastico iPhone 15 pagandolo soltanto 748,00 euro! Una nuova TV la vorresti? Ti segnaliamo allora la TV LG ad appena 349,00 euro. Vediamo, cercavi una potente aspirapolvere senza fili? Per te c’è la Rowenta senza fili a soltanto 155,99 euro. Se invece vorresti tanto dei nuovi auricolari per rilassarti in spiaggia senza il chiacchiericcio di sottofondo, da Esselunga trovi i TWS Sony scontati al 60% al prezzo fantastico di soltanto 39,96 euro o le più economiche TWS SBS ONE al costo eccezionale di soli 17,94 euro.

Pronto per tifare la squadra della tua Nazionale agli europei di calcio? Da Esselunga puoi acquistare un favoloso e potente Videoproiettore Philips ad appena 99,00 euro così da poter sentirti come al cinema o come allo stadio e vivere il campo come se fossi lì. Se non dovessi avere così tanto spazio per un proiettore, puoi sempre comprare una nuova TV LED Thomson al prezzo allettante di 299,00 euro. Esselunga ti propone moltissimo altro tra cui scegliere, devi solo sfogliare il volantino qui sotto per scoprire tutti i dispositivi in sconto. Corri sul sito Esselunga e scopri se puoi acquistare questi meravigliosi prodotti online (cliccando proprio qui) o se devi andare in store.