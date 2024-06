Dopo la serie di smartphone Nothing Phone, il produttore tech fondato da Carl Pei si sta preparando per portare alcune novità. In particolare, l’azienda dovrebbe presto annunciare un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Nothing CMF Phone 1. Di quest’ultimo sono già emersi da alcuni giorni alcuni rumors e teaser. Tuttavia, nel corso delle ultime ore è stata avvistata in rete addirittura una prima immagine renders che ci svela come dovrebbe essere il suo design.

Nothing CMF Phone 1, ecco cosa sappiamo del nuovo entry-level del marchio

Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata in rete una nuova immagine renders ritraente uno dei prossimi smartphone entry-level del produttore tech Nothing. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Nothing CMF Phone 1. Come è possibile osservare dall’immagine in questione, sul retro sarà presente in basso a destra una strana rotellina, ma al momento non sappiamo a cosa potrebbe servire.

Quello che risalta poi subito alla vista è l’assenza degli ormai iconici LED posteriori presenti invece sui precedenti modelli dell’azienda. Sul retro, in particolare, troveranno posto due fotocamere posteriori e saranno poste verticalmente sulla scocca. Secondo i rumors, dovrebbe trattarsi di un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore secondario, probabilmente da 2 MP per gli scatti macro. Particolare, poi, sarà la colorazione total Red della backcover.

L’immagine in questione è stata pubblicata sul social network X dal leaker Yogesh Brar. Quest’ultimo, in particolare, si è lasciato sfuggire altri dettagli riguardanti il presunto prezzo di vendita. A detta del leaker, il nuovo smartphone Nothing CMF Phone 1 sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 200 euro, con tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno.

Insomma, come sempre Nothing stupisce sempre per le sue proposte, con un design curato e soprattutto unico.